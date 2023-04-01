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Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'ya ev sahibi şoku! Kirasını eksik ödeyince...

01.04.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Haluk karakteri ile hafızalarımıza kazınan Tamer Karadağlı ev sahibiyle mahkemelik oldu. Ünlü aktörün evden tahliyesi için dava açıldı.

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'ya ev sahibi şoku! Kirasını eksik ödeyince...

Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Haluk karakteri ile milyonların beğenisini kazanan Tamer Karadağlı ev sahibiyle karşı karşıya geldi.

Tamer Karadağlı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncunun Göktürk’teki lüks bir sitede yaşadığı evden tahliyesi için İstanbul Adliyesi’ne dava açıldı. Avukat Yasemin Kumbaracıbaşı ünlü aktör hakkında kiralarını eksik ödediği gerekçesiyle icra takibi de başlattı.

çocuklar duymasın haluk 2

Ev sahibi açtığı davada Karadağlı’nın 10 bin 500 TL kira ödediği, bu paranın rayicin çok altında kaldığı da ifade edildi ve evi tahliye edene kadar Karadağlı’nın rayiç bedele göre yani 55 bin TL ödeme yapması için bir de kira tespit davası açtı.

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