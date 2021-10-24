Çocuklar Duymasın’ın yapımcısı Birol Güven’in kızı bakın kim çıktı? Duyanlar şaşıp kaldı

Birol Güven, Mint Yapım’la adından yıllarca söz ettiren projelere imza atmış başarılı bir senarist ve yapımcı. Aynı zamanda Güven, pek çok ismin adını duyurmasına vesile oldu. Furkan Kızılay, Ayşecan Tatari gibi genç yetenekleri Türkiye’ye tanıtırken Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı gibi eski oyuncuları da insanlara hatırlatmıştır. Yapımlarından en meşhuru Çocuklar Duymasın olsa da Doksanlar, Ayrılsak da Beraberiz, En Son Babalar Duyar ve hala devam eden Seksenler dizisi de Güven'e ait.

BİROL GÜVEN'İN KIZI BAKIN KİM ÇIKTI!

Çocuklar Duymasın’ın farklı versiyonlarını seneler içinde çekmeye devam eden Güven, bir versiyonunda kızı Öykü Güven’e şans verdi. Öykü Güven dizide Volkan Severcan ve Zeyno Günenç’in canlandırdıkları Zero Tuna ve Dominant Gönül’ün sosyal medyaya düşkün ama akıllı içerikler üretip ailenin nabzını tutabilen sevimli kızları Merve’yi canlandırdı.

Şimdilerde ekranlardan uzak olan Güven, New York’ta Pace University’de eğitimine devam ediyor.





