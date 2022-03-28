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  4. Çocuklar Duymasının Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı kimdir? 2. Sayfa'nın konuğu Süleyman Yağcı kaç yaşında, nerelidir? Süleyman Yağcı'nın dizileri nelerdir?

Çocuklar Duymasının Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı kimdir? 2. Sayfa'nın konuğu Süleyman Yağcı kaç yaşında, nerelidir? Süleyman Yağcı'nın dizileri nelerdir?

28.03.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süleyman Yağcı 2. Sayfa'nın bugünkü konuğu oldu. Yağcı'yı çoğu insan Çocuklar Duymasın dizisinin fıs fıs İsmali'i olarak tanımıştır. Ünlü oyuncu son zamanlarda da tayt giyen kadınlar için yaptığı yorumla gündeme gelmişti. Süleyman Yağcı katıldığı 2. Sayfa programında kadınların giyimi üzerine yaptığı yorumlarına açıklık getirdi. Program sonrası Süleyman Yağcı hakkında yapılan arama sayıları bir hayli arttı. İşte Süleyman Yağcı hakkındaki detaylar!

Çocuklar Duymasının Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı kimdir? 2. Sayfa'nın konuğu Süleyman Yağcı kaç yaşında, nerelidir? Süleyman Yağcı'nın dizileri nelerdir?

Ünlü oyuncu Süleyman Yağcı nam-ı diğer fıs fıs İsmail, geçtiğimiz haftalarda "Tayt giyen kadınlar iğrençtir" yorumu ile gündemde yer almıştı. Süleyman Yağcı, bugün katıldığı 2. Sayfa programında bu söylediklerinin arkasında olduğunu söyledi. Programın diğer konuğu Esra Sönmezer'in tepki göstermesiyle tansiyon arttı. Yaşanan tartışmanın ardından Süleyman Yağcı kimdir, Süleyman yağcı evli mi şeklinde aramalar hız kazandı. Süleyman Yağcı'ya dair merak edilen detaylara haberimizde yer verdik...

SÜLEYMAN YAĞCI KİMDİR?

Süleyman Yağcı, 23 Ağustos 1964 yılında Rize'de dünyaya gelmiştir. Aslında Süleyman Yağcı'nın asıl mesleği ambulans şoförlüğüdür, ancak ambulans şoförlüğünün yanında oyunculuk da yapmıştır. Yağcı, bugüne kadar çeşitli dizi ve filmlerde rol almıştır.

Süleyman Yağcı, uzun yıllar yer aldığı Çocuklar Duymasın isimli dizide canlandırdığı Fıs Fıs İsmail karakteri ile tanınmıştır. Süleyman Yağcı akıllara fıs fısı ile yer etmiştir.

SÜLEYMAN YAĞCI EVLİ Mİ?

Çocuklar Duymasın dizisinin fıs fıs İsmali yani Süleyman Yağcı, Emine Yağcı ile evlidir.

SÜLEYMAN YAĞCI DİZİLERİ NELERDİR?

  • Çiçek Taksi
  • Kara Melek
  • Ayrılsak da Beraberiz
  • Yılan Hikayesi
  • Dikkat Bebek Var
  • Eyvah Kızım Büyüdü
  • Üvey Baba
  • Reyting Hamdi
  • Çocuklar Duymasın Fıs Fıs İsmail
  • Çocuklar Ne Olacak Fıs Fıs İsmail
  • Kadın Her Zaman Haklıdır
  • Saklambaç
  • Emret Komutanım
  • Doktorlar
  • Güldünya
  • Gece Gündüz
  • Geniş Aile
  • Zeyrek ile Çeyrek "Bir Ramazan Temaşası"
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