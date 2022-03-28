Çocuklar Duymasının Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı kimdir? 2. Sayfa'nın konuğu Süleyman Yağcı kaç yaşında, nerelidir? Süleyman Yağcı'nın dizileri nelerdir?

Ünlü oyuncu Süleyman Yağcı nam-ı diğer fıs fıs İsmail, geçtiğimiz haftalarda "Tayt giyen kadınlar iğrençtir" yorumu ile gündemde yer almıştı. Süleyman Yağcı, bugün katıldığı 2. Sayfa programında bu söylediklerinin arkasında olduğunu söyledi. Programın diğer konuğu Esra Sönmezer'in tepki göstermesiyle tansiyon arttı. Yaşanan tartışmanın ardından Süleyman Yağcı kimdir, Süleyman yağcı evli mi şeklinde aramalar hız kazandı. Süleyman Yağcı'ya dair merak edilen detaylara haberimizde yer verdik...

SÜLEYMAN YAĞCI KİMDİR?

Süleyman Yağcı, 23 Ağustos 1964 yılında Rize'de dünyaya gelmiştir. Aslında Süleyman Yağcı'nın asıl mesleği ambulans şoförlüğüdür, ancak ambulans şoförlüğünün yanında oyunculuk da yapmıştır. Yağcı, bugüne kadar çeşitli dizi ve filmlerde rol almıştır.

Süleyman Yağcı, uzun yıllar yer aldığı Çocuklar Duymasın isimli dizide canlandırdığı Fıs Fıs İsmail karakteri ile tanınmıştır. Süleyman Yağcı akıllara fıs fısı ile yer etmiştir.

SÜLEYMAN YAĞCI EVLİ Mİ?

Çocuklar Duymasın dizisinin fıs fıs İsmali yani Süleyman Yağcı, Emine Yağcı ile evlidir.

SÜLEYMAN YAĞCI DİZİLERİ NELERDİR?