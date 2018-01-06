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Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü Zeyno Günenç evlendi

MAGAZİN HABERLERİ | 06.01.2018 12:14 | Son Güncelleme 1 saat önce

Çocuklar Duymasın isimli dizide Gönül karakterine hayat veren Zeyno Günenç dünyaevine girdi.

Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü Zeyno Günenç evlendi

Sevilen dizi Çocuklar Duymasın'da Gönül karakterini canlandıran Zeyno Zeyno Günenç, sonunda muradına erdi.Türk televizyon tarihinin efsane yapımları arasında yer alan Çocuklar Duymasın'da Gönül karakterine hayat veren Zeyno Günenç, nikah masasına oturdu.

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"BİZ EVLENDİK, HABERİNİZ OLMADI"
Kanal D'nin sevilen dizisi 'Çocuklar Duymasın' ekibi, Taksim Zarifi Restoran'da eğlendi. Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ ve Volkan Severcan sevenlerinin yeni yılını kutlarken, Zeyno Günenç, İsviçreli eski balet Gilles Kanert'la nikah masasına oturduğunu söyledi.

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Oyuncu, "Biz evlendik, hiç haberiniz olmadı" dedi.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
mutluluklar
Yeni mi girmiş dünya evine, daha önce girmemiş miydi?
butun memleket dugunu bekliyordu, millet parasizliktan coluguna cocuguna ekmek goturemiyor bununla ilgilenecez zaten
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