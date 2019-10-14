Çocuklar her balığı tüketmemeli

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte hem hastalıkların arttığını hem de odaklanma sorunlarının ortaya çıktığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hande Namal Türkyılmaz, çocuklarda beyin ve göz gelişiminin odaklanma üzerinde büyük etkisi olduğunu söyledi. Çocukların ileride odaklanma sorunu yaşamaması için beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Hande Namal Türkyılmaz, "Çocuklar dengeli ve doğru beslenmelidir. Sebze ağırlıklı olmak üzere de haftada iki ya da üç kere balık ve et tüketmelidir.” dedi. Çocukların balık tüketmesi konusunda ailelerin genel olarak sorunlar yaşadığını hatırlatan Türkyılmaz, "Çocuklar sorunsuz bir şekilde balık yese bile, balık tüketiminde ağır metal içerme tehlikesi olduğu için çocukların balık tüketiminde sınırlamalar bulunmaktadır.” açıklamasında bulundu. Büyük balıkların civa oranı yüksektir. Küçük balıkların ise civa oranı daha düşüktür. Özellikle ton balığı ve kılıç balığı yüksek civa oranlı balık türlerindendir.

ÇOCUKLARDA YANLIŞ BESLENME GELECEKLERİNİ RİSKE ATIYOR Çiftlik balıkları yem ile beslendikleri için çocukların sağlığı açısından tercih etmemeleri konusunda uyaran Hande Namal Türkyılmaz, “Bu nedenle çocuklar, yüzey balıkları ya da küçük tuzlu su balıkları tüketmelidirler. Çocukların tüketmesi için ülkemizde bulunan hamsi, istavrit, uskumru, sardalya gibi balıklar tercih edilebilir.” diye konuştu. BEYİN VE GÖZ GELİŞİMİ ODAKLANMA SORUNUNA YOL AÇABİLİR Çocukların beyin ve göz gelişiminin odaklanmada çok büyük önem taşıdığına özellikle dikkat çeken Uzman Doktor Türkyılmaz, “Göz gelişimi sorunu yaşayan ve gözü iyi görmeyen bir çocuk okulda tahtayı net göremeyecek. Bu sebepten kitabına ya da defterine bakarken zorlanacak ve odaklanma sorunu yaşayacak.” hatırlamasında bulundu. Çocuklarda beyin ve göz gelişimini desteklemek ve ileride odaklanma sorunu yaşamaması için Omega 3 takviye edici gıdaların kullanılmasının büyük önem taşıdığını söyleyen Hande Namal Türkyılmaz, “Göz gelişimine özellikle A vitamini ile birlikte olan Omega 3 takviye edici gıdanın ciddi katkıları vardır. Çünkü A vitamini katkılı Omega 3 takviye edici gıda direkt olarak gözdeki retina tabakasındaki sinir sistemine katkı sağlayarak göz tembelliği gibi göz rahatsızlıklarını engelleyebilir.” diye konuştu.