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Çocuklar her balığı tüketmemeli

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.10.2019 13:54 | Son Güncelleme

Okulların açılması çocuklarda sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hande Namal Türkyılmaz, çocuklarda yaşanacak olası sağlık sorunları ve odaklanma problemlerinin önüne geçmek için dengeli ve doğru beslenmenin önemine vurgu yaptı. Dr. Türkyılmaz, çocukların A ve E vitamini katkılı Omega 3 takviye edici gıdaları kullanmamaları durumunda beyin ve göz gelişimi konusunda ciddi sorunlar yaşayabileceklerini söyledi.

Çocuklar her balığı tüketmemeli

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte hem hastalıkların arttığını hem de odaklanma sorunlarının ortaya çıktığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hande Namal Türkyılmaz, çocuklarda beyin ve göz gelişiminin odaklanma üzerinde büyük etkisi olduğunu söyledi.

Çocukların ileride odaklanma sorunu yaşamaması için beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Hande Namal Türkyılmaz, "Çocuklar dengeli ve doğru beslenmelidir. Sebze ağırlıklı olmak üzere de haftada iki ya da üç kere balık ve et tüketmelidir.” dedi. Çocukların balık tüketmesi konusunda ailelerin genel olarak sorunlar yaşadığını hatırlatan Türkyılmaz, "Çocuklar sorunsuz bir şekilde balık yese bile, balık tüketiminde ağır metal içerme tehlikesi olduğu için çocukların balık tüketiminde sınırlamalar bulunmaktadır.” açıklamasında bulundu. Büyük balıkların civa oranı yüksektir. Küçük balıkların ise civa oranı daha düşüktür. Özellikle ton balığı ve kılıç balığı yüksek civa oranlı balık türlerindendir.

ÇOCUKLARDA YANLIŞ BESLENME GELECEKLERİNİ RİSKE ATIYOR

Çiftlik balıkları yem ile beslendikleri için çocukların sağlığı açısından tercih etmemeleri konusunda uyaran Hande Namal Türkyılmaz, “Bu nedenle çocuklar, yüzey balıkları ya da küçük tuzlu su balıkları tüketmelidirler. Çocukların tüketmesi için ülkemizde bulunan hamsi, istavrit, uskumru, sardalya gibi balıklar tercih edilebilir.” diye konuştu.

BEYİN VE GÖZ GELİŞİMİ ODAKLANMA SORUNUNA YOL AÇABİLİR

Çocukların beyin ve göz gelişiminin odaklanmada çok büyük önem taşıdığına özellikle dikkat çeken Uzman Doktor Türkyılmaz, “Göz gelişimi sorunu yaşayan ve gözü iyi görmeyen bir çocuk okulda tahtayı net göremeyecek. Bu sebepten kitabına ya da defterine bakarken zorlanacak ve odaklanma sorunu yaşayacak.” hatırlamasında bulundu.

Çocuklarda beyin ve göz gelişimini desteklemek ve ileride odaklanma sorunu yaşamaması için Omega 3 takviye edici gıdaların kullanılmasının büyük önem taşıdığını söyleyen Hande Namal Türkyılmaz, “Göz gelişimine özellikle A vitamini ile birlikte olan Omega 3 takviye edici gıdanın ciddi katkıları vardır. Çünkü A vitamini katkılı Omega 3 takviye edici gıda direkt olarak gözdeki retina tabakasındaki sinir sistemine katkı sağlayarak göz tembelliği gibi göz rahatsızlıklarını engelleyebilir.” diye konuştu.

OMEGA 3 TAKVİYE EDİCİ GIDA SEÇİLİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Piyasada birçok Omega 3 takviye edici ürünün bulunduğunu belirten Türkyılmaz şöyle devam etti: "Omega 3 takviye edici gıda tercih ederken ağır metal bulunma riskine, balığın neresinden elde edildiğine, yağ asit oranlarına ve formuna dikkat edilmeli. Ağır metal riskini önlemek için, küçük yüzey balıklarından elde edilen balık yağları tercih edilmelidir. Bunun yanında Omega 3 yağ asitlerine bakıldığında, DHA ve EPA olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Çocuklarda tercih edilen Omega 3 takviye edici gıda da beyin ve göz sağlığında daha etkili olan DHA oranının daha yüksek olmasını tercih etmekteyiz, yetişkinlerde ise kalp ve damar sağlığını daha çok destekleyen EPA oranının yüksek olması tercih edilmelidir. Omega 3 tercih edilirken içinde doğal olarak Vitamin A ve Vitamin E bulunan takviye edici gıdalar seçilmelidir. Bunlar haricinde trigliserit formda ve ağır metalden arındırılmış özelliği taşıyan Omega 3 takviye edici gıdalar tercih edilmelidir.”

ÇOCUKLARDA BİR YAŞINDAN SONRA OMEGA 3 DESTEĞİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTA

Çocuklarda genellikle bir yaşından sonra direkt olarak Omega 3 desteği önerilmektedir. Takviye seçiminde, DHA oranı yüksek balık yağı tercih sebebi olmalıdır. Bununla birlikte çocuğun gelişimi ve sağlık durumu takviye edici gıda tercih ederken büyük önem taşıdığından, kullanmadan önce mutlaka bir hekime danışılmaldır.”

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Anahtar Kelimeler:
çocuklarda beslenme sağlık ve beslenme

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