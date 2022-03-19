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Çocuklar kültürlerini Anadolu'dan masallarla öğreniyor

19.03.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmenleri ve aileleriyle Erzurum'daki masal evini ziyaret eden çocuklar "Kırmızı Başlıklı Kız" ve "Rapunzel" yerine dinledikleri Anadolu'dan masallarla hem kültürlerini öğreniyor hem de eğlenceli zaman geçiriyor - Anadolu Masal Evi İl Koordinatörü Betül Ölmez: - "Amacımız Anadolu masallarını ve kültürümüzü masallar aracılığıyla çocuklara aktarmak. Çocuklar çizgi film ya da farklı kültürlerin masallarını seyrediyorlar. Bu izlediklerinde kendi kültürümüze ait doneler yok"

İSMAİL HAKKI DEMİR - Anadolu Masalları Projesi kapsamında Erzurum'da açılan Anadolu Masal Evi'nden faydalanan her yaş grubundan çocuklar, kültürlerini Anadolu'ya özgü masalları dinleyerek öğreniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Gazi Ortaokulu bahçesindeki tarihi binada açılan masal evinden her yaş grubundan çocuklar faydalanabiliyor.

Çocukların hayat becerileri ile sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla kentte faaliyetlerine başlayan masal evinde, anaokulundan lise düzeyine kadar öğrenim gören tüm çocuklar için masal anlatımları, atölye, ebru sanatı, türkü ve resim çalışmaları ile vantrilok gösterisi yapılıyor.

Öğretmenleri ve aileleriyle masal evini ziyaret edebilen çocuklar "Kırmızı Başlıklı Kız" ve "Rapunzel" yerine dinledikleri Anadolu'dan masallarla hem kültürlerini öğreniyor hem de eğlenceli zaman geçiriyor.

- "Eski masallar derlenerek oluşturulmuş bir kültür aktarımı yapıyoruz"

Anadolu Masal Evi İl Koordinatörü Betül Ölmez, AA muhabirine, Türkiye'nin 4'üncü açılan Erzurum Anadolu Masal Evi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle bugüne kadar yaklaşık 5 bin öğrenci ile öğretmen ve veliyi ağırladıklarını söyledi.

Faaliyetlerindeki amaçlarından bahseden Ölmez şunları kaydetti:

"Amacımız Anadolu masallarını ve kültürümüzü masallar aracılığıyla çocuklar aktarmak. Çocuklar çizgi film ya da farklı kültürlerin masallarını seyrediyorlar. Çizgi filmlerde kendi kültürümüze ait doneler yok. Onun için de önemli olan kendi kültürümüzden etkinlikler vermek. Bir 'Kırmızı Başlıklı Kız' , 'Rapunzel' dinlemek yerine neden 'Mercan Kız' ve 'Küllü Fatma' dinlenmesin. Bu amaçla köylerde kalmış nenelerimizden eski masallar derlenerek oluşturulmuş bir kültür aktarımı yapıyoruz. Bizler de hem Anadolu kültürünü hem de Erzurum özelinde kentin kültürünü çocuklara aktarmaya çalışıyoruz."

Ölmez, çocuklara masalı yaşayarak anlatmaya çalıştıklarını belirterek masalları direkt değil içine drama gibi bazı duyguları koyarak küçüklere aktardıklarını dile getirdi.

- Çocuklar masal evinden mutlu ayrılıyor

Vantrilok sanatını Anadolu kültürüyle birleştirerek "Gülbeyaz Nene", "Akasya" ve "Çınar" karakteriyle yansıtmaya çalıştıklarını anlatan Ölmez, çocukların yüzleri gülerek ve kendi kültürlerine ait hiç unutamayacakları bir anıyla masal evinden ayrıldığını ifade etti.

Öğretmenleriyle masal evine gelen öğrencilerden Zeynep Azra Koçyiğit ise burada güzel zaman geçirdiğini dile getirerek "Ebru yapmayı öğrendim, müzik aletleri çaldım ve masal dinledim. 18 Mart'ta olanları dinledim ve yaşadım. Eğlenceli bir yerdi. Hem eğlendim hem de öğrendim. Benim için çok güzel bir gündü." dedi.

Çocuklardan Mehmet Bilal Kalpar da masal dinlemenin kendisine çok iyi geldiğini belirterek "Masal dinledik ve sonra ebru yaptık. Gülbeyaz nineden türkü ve masallar dinledik. 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni öğrendik. Sonradan ebruyla çok eğlendik. Arkadaşlarla oyun oynadık. 18 Mart'ı canlandırdık. İyi ki gelmişim, benim için çok güzel bir gün oldu." diye konuştu.

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