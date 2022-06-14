Çocuklar sanal gerçeklik gözlüğüyle film izleyerek sünnet oldular

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki sünnet etkinliğinde, sanal gerçeklik gözlüğü takarak film izleyen çocuklar, farkına varmadan sünnet ediliyor.

Keçiören Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki 1700 çocuk için ücretsiz düzenlenen sünnet etkinliğinde, işlem yapılan çocuklara, sanal gerçeklik gözlüğüyle film izlettiriliyor. Çocuklar, uygulama kapsamında sünnet işlemleri sırasında film izleyerek, farkına varmadan sünnet oluyor.

Sünnet sırası gelen çocukların ailelerine ücretsiz servis hizmeti veren Keçiören Belediyesi, servisten faydalanmak isteyen aileleri ve çocuklarını, sünnet işleminin yapılacağı gün ve saatte servislerle hastaneye ulaştırıyor.

- "Her bir çocuğumuza sünnet kıyafetini de hediye ediyoruz"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sünnet olmaya korkan çocukların korkularını yenmelerine yardımcı olmak için sanal gözlük uygulamasını hayata geçirdiklerini anlattı.

Sünnet işlemlerinin, ilçedeki özel bir hastanede yapıldığını belirten Altınok, "Sünnet olmamak için direnen, korkan ve gözyaşı döken çocuklarımız oluyor. Bunu en aza indirmek ve çocuklarımızın bu özel günlerini daha keyifli hale getirmek için hastanemiz VR gözlükle film izletiyor. Filmler sünnet işlemleri sırasında çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak için de faydalı oluyor. Zamanın su gibi akıp geçtiği cerrahi işlemlerin sonunda her bir çocuğumuza sünnet kıyafetini de hediye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

