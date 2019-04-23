Çocuklar, yağmurda ıslanan köpeği montla ısıttı

Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde 9- 10 yaşlarında iki çocuk, örnek bir davranış sergiledi. Çocuklar, soğuk ve yağmurlu havada ıslanan, kaldırımda yatan sokak köpeğinin yanına gitti. Çocuklar, köpeği sevip mama ve su verdi. Yağmurun şiddetini artırması üzerine çocuklardan biri, üzerindeki montu çıkarıp, köpeğin üzerine örttü. Bir süre köpeği sevdikten sonra bulundukları yerden ayrılan iki çocuğun bu güzel davranışı, civarda bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.
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