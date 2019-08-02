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Çocuklara ve yaşlılara bakmak için Bodrum'a geldiler, fuhuş batağına düştüler

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 02.08.2019 11:44 | Son Güncelleme

Bodrum’da yaşlılara ve çocuklara bakmak için gelen yabancı uyruklu kadınların fuhuş bataklığına sürüklendiği ortaya çıktı. Bodrum merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda, 26 zanlı adliyeye sevk edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, turizm sezonunu fırsat bilip, yurt dışından çeşitli vaatlerle kandırılarak getirilen kadınları fuhuşa zorladıkları belirlenen çeteyle ilgili çalışma başlattı.

Birçok kadının çocuklara dadı, yaşlılara bakmaları için getirildiği daha sonra pasaportları elinden alınarak fuhuşa zorlandığı ortaya çıktı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLARLA ÇETE ÇÖKTÜ

Örgütlü olarak insan ticareti yaptığı tespit edilen grubun yapısının çözümlenmesi ile birlikte Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca eşzamanlı operasyon başlatıldı.

Örgütlü olarak insan ticareti yaptığı tespit edilen çete üyeleri, teknik ve fiziki takibe alındı. Bodrum, İzmir, Bursa, İstanbul ve Mardin’de çete üyesi olduğu belirlenen 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyon sonucunda 26 kişi gözaltına alındı, geri kalan 10 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

26 GÖZALTI, 13 KADIN SINIR DIŞI

Fuhuş yaptırıldığı belirlenen 13 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi. Şüphelilerden emniyette işlemleri tamamlanan 14 şahıs dün adliyeye sevk edilirken, 6’sı tutuklandı, 7’si adli kontrolle serbest bırakıldı. 1 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili gözaltında bulunan 12 kişi de bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
bodrum fuhuş

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