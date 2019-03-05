Çocukları boy uzamasına yardımcı olacak 7 yiyecek

Çocuklar ve gelişimini tamamlamamış çocuklar için bahsedeceğimiz bu liste pek değerli. Genetik faktörlere müdahale etmek mümkün değil, ancak HGH üretimini ne kadar artırırsak o kadar yararlı olacaktır. Bunun için çeşitli sağlıklı yiyecekler tüketmeli, şekerden kaçınmalı ve kiloyu ideal seviyede tutmalı. HGH'yi artıracak yiyecekler ise;

Ananas



Yatmadan önce birkaç dilim ananas atıştırın. İçeriğindeki melatonin içine daha iyi bir uykuya yardımcı olacaktır. Daha iyi bir uyku ise daha fazla HGH üretimi demektir. Diğer melatonin bakımından zengin yiyecekler ise; mısır, kuşkonmaz, üzüm, nar, zeytin, salatalık, yulaf, ceviz, ayçiçeği tohumu ve keten tohumu.

Hindi göğsü



Bir aminoasit olan arginin, HGH'yi artırır. Araştırmalar, günde yaklaşık 15-20 gram tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Hindi göğsü ise arginin bakımından en zengin yiyeceklerdendir. Arginin bakımından zengin diğer besinler; tavuk, kabak çekirdeği, soya fasulyesi ve yer fıstığı.

Kırmızı et



Büyümek istiyorsanız hayatınıza bol bol proteini dahil etmelisiniz. Protein içinde bulunan aminoasitler, vücudunuz tarafından organlardan kemiklere kadar tüm dokuları oluşturmak için kullanılır. Bunun için en doğru seçim sığır eti. Sığır eti, sağlıklı hücrelerde rol oynayan bir aminoasit olan L-ortinini sentezlemenize yardımcı olduğu gösterilmiştir. Et tüketmiyorsanız bitki bazlı protein kaynaklarından da faydalanabilirsiniz.