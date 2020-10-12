"Çocuklarımızın 7 yaşına kadar olan sürecini iyi değerlendirelim"

Kütahya Valisi Ali Çelik Tavşanlı Müftülüğü’ne bağlı, yeni hizmete giren Diyanet Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti.

Eski öğretmen evi olarak kullanılan binanın büyük kısmının yardım sever vatandaşlar tarafından yapılan yardımlarla, ayrıca İlçe Özel İdaresi, Tavşanlı Belediyesi ve müftülüğün de maddi destekleriyle yaklaşık 400 bin TL maliyetle yenilenerek Diyanet Gençlik Merkezi olarak hizmete sunduklarını söyleyen İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy, Vali Ali Çelik’e Diyanet Gençlik Merkezi hakkında bilgiler verdi. Gençlik merkezini inceleyen Vali Ali Çelik, merkezde bulunan öğrencilerle sohbet etti, onları dinledi.

Temel eğitimin çok küçük yaşlarda başladığını ifade eden Vali Ali Çelik, “İnsan psikolojisi ve toplum psikolojisi, temel davranış ahlakının ve temel davranış farkındalığının temelleri için en önemli süreç 3 ile 7 yaş arasındaki süreç. Çocuklarımızın bu dönemlerde davranış temelleri yeterli düzeye ulaşmadığı zaman daha sonrasında davranışlarını değiştirmek çok zor. 7 yaşına kadar olan süreci iyi değerlendirmek lazım. Bunları yapmak için de bizlere düşen başta anne babalar olmak üzere eğitim camiasının neferleri öğretmenler, din ve diyanet görevlileri olmak üzere bu davranışları değiştirecek, özendirecek onları inandıracak bir çabanın içinde olmak. Burası da bu çabanın gayretin bir yansıması, ete kemiğe bürünmüş hali. İnşallah buradaki aktiviteler, farkındalık ve bilinçlendirme eğitimleri çocukların ilgisini çekecek uygulamalarla beraber onların bilinç düzeylerinin yükselmesine, bunların davranış haline gelmesine katkı sunacaktır. Gençlik merkezinin yapımında emeği, katkısı geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Ali Çelik Diyanet Gençlik Merkezinin ardından Tavşanlı’da bulunan Kavaklı Kız Kur’an Kursu’nu, kurs pansiyonunu ve Ela Nur 4-6 yaş Kur’an Kursunu ziyaret etti. Kur’an kurslarıyla ilgili bilgiler alan Vali Ali Çelik, Kur’an ve hafızlık eğitimi alan öğrencilerle ilgilendi, çalışmalarını inceledi ve başarılar diledi.

Vali Ali Çelik’e ziyarette; Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Özel Kalem Müdürü Hasan Güçlü, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Karazeybek ve İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy eşlik etti.

