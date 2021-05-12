Çocukların bayramlıkları "muhtar ablalarından"

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de muhtarlık yaptığı mahallenin ihtiyaç sahibi çocuklarına ve ailelerine, hem kendi imkanlarıyla yardım eden hem de hayırseverlerin yardımlarını ulaştıran Gonca Kaan, bayram öncesi dağıttığı bayramlık elbiselerle çocukların yüzünü güldürdü.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 2019 yılından bu yana muhtarlık yapan Kaan, kimi zaman mahalle çocuklarının ücretsiz saç bakımlarını yaptırıyor kimi zaman ayakkabı, kıyafet, market ihtiyacı gibi yardımlarla vatandaşları sevindiriyor.

Bu yılın ocak ayında aldığı 1500 çift ayakkabıyı mahalleliye ulaştıran Kaan, bu bayram da tam kapanma öncesi mağazalardan kendi imkanıyla temin ettiği ayakkabı, tişört ve pantolonları, ihtiyaç sahibi yaklaşık 100 çocuğa bayramlık olarak dağıttı.

AA muhabirine konuşan Kaan, iki mahallenin birleştirilmesinden oluşan Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin nüfusunun yaklaşık 45 bin olduğunu söyledi.

Mahallenin çoğunlukla dar gelirli ailelerden oluştuğunu anlatan Kaan, "Muhtarlık sadece kağıt imzalamak, evrak dağıtmak, postacılık değil. Vatandaşımıza ne yapabilirim, diye düşünüyorum. Her şeyi tek başıma karşılamam mümkün değil tabi ki. Hayırseverler de ramazan boyunca fitre ve zekatlarını, sadakalarını getirdiler, birçok aileye ulaştık." diye konuştu.