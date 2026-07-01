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Çocukların en mutlu olduğu 10 ülke! Zirvenin sahibi dikkat çekti

Çocukların mutluluğu ve yaşam kalitesi artık yalnızca eğitim başarısıyla değil, fiziksel ve ruhsal sağlıklarıyla da değerlendiriliyor. UNICEF Araştırma Ofisi Innocenti tarafından hazırlanan rapor, çocuk refahı açısından dünyanın en başarılı ülkelerini ortaya koydu. Aile yaşamından eğitim sistemine, ruh sağlığından sosyal becerilere kadar birçok kriterin değerlendirildiği listede Avrupa ülkeleri dikkat çekti.

Gökçen Kökden

İşte UNICEF verilerine göre dünyanın en mutlu çocuklarının yaşadığı 10 ülke...

1. HOLLANDA

Çocukların en mutlu olduğu 10 ülke! Zirvenin sahibi dikkat çekti 1

Listenin zirvesinde Hollanda yer aldı. Uzmanlara göre ülkenin başarısının arkasında çocuklara yönelik düşük baskılı eğitim anlayışı, aileyle geçirilen zamanın teşvik edilmesi ve güçlü ruh sağlığı politikaları bulunuyor. Hollanda, çocukların hem fiziksel hem de psikolojik açıdan en iyi koşullarda büyüdüğü ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.

2. DANİMARKA

Çocuk refahı sıralamasında ikinci olan Danimarka, özellikle ruh sağlığı ve fiziksel sağlık alanlarında üst sıralarda yer aldı. Ülkede çocukların yaşam memnuniyetinin yüksek, obezite oranlarının ise düşük olduğu belirtiliyor.

3. FRANSA

Çocukların en mutlu olduğu 10 ülke! Zirvenin sahibi dikkat çekti 2

Fransa, çocukların sağlıklı beslenmeye erişimi ve sosyal-duygusal gelişimi destekleyen eğitim sistemiyle üçüncü sıraya yerleşti. Ülke, özellikle fiziksel sağlık kriterlerinde dikkat çekici sonuçlar elde etti.

4. PORTEKİZ

Portekiz, çocukların ruh sağlığı açısından en başarılı ülkelerden biri olarak gösteriliyor. Uzmanlar, ülkede çocukların gelişimini destekleyen pozitif ve kapsayıcı bir ortam oluşturulduğunu belirtiyor.

5. İRLANDA

Çocukların en mutlu olduğu 10 ülke! Zirvenin sahibi dikkat çekti 3

İrlandalı çocuklar akademik başarı açısından oldukça iyi performans gösterse de rapora göre ruh sağlığı alanında bazı zorluklarla karşılaşıyor. Buna rağmen ülke genel sıralamada ilk beşte yer almayı başardı.

6. İSVİÇRE

Çocukların en mutlu olduğu 10 ülke! Zirvenin sahibi dikkat çekti 4

İsviçre, güçlü eğitim sistemi ve yüksek yaşam standartlarıyla öne çıkıyor. Çocukların fiziksel sağlık göstergeleri güçlü olsa da ruh sağlığı sıralamasında daha gerilerde yer alıyor.

7. İSPANYA

İspanya'da yaşayan çocuklar yüksek yaşam memnuniyeti ve güçlü ruh sağlığı göstergeleriyle dikkat çekiyor. Ancak fiziksel sağlık alanında bazı iyileştirmelere ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

8. İTALYA

Çocukların en mutlu olduğu 10 ülke! Zirvenin sahibi dikkat çekti 5

İtalya, çocukların yaşam memnuniyeti ve düşük intihar oranlarıyla listenin üst sıralarında yer aldı. Rapora göre ülkede çocukların fiziksel sağlık göstergeleri gelişirken akademik ve sosyal beceriler alanında daha fazla ilerleme gerekiyor.

9. HIRVATİSTAN

UNICEF'in çocuk refahı araştırmasında öne çıkan ülkelerden biri de Hırvatistan oldu. Özellikle beceri geliştirme ve sosyal-duygusal eğitim alanlarında başarılı sonuçlar elde eden ülke, çocukların ruh sağlığı açısından da olumlu bir tablo çiziyor.

10. İSVEÇ

İsveç, çocuklara ve ailelere yönelik güçlü sosyal destek sistemiyle ilk 10'a girmeyi başardı. Uzun ebeveyn izinleri, erişilebilir sağlık hizmetleri ve kaliteli eğitim sistemi ülkenin en güçlü yönleri arasında gösteriliyor.

Raporda dikkat çeken en önemli noktalardan biri, çocukların mutluluğunu belirleyen faktörlerin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmaması. Uzmanlar; aile desteği, ruh sağlığı, sosyal ilişkiler, fiziksel aktivite ve yaşam memnuniyetinin çocukların gelişiminde en az eğitim kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Bu nedenle listede yer alan ülkelerin ortak noktası, çocukların sadece başarılı bireyler değil, aynı zamanda mutlu ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesini hedefleyen politikalar uygulamaları olarak gösteriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya UNICEF
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