Çocuklarına hayatı öğretmek için yaptıkları şey şoke etti!

45 yaşındaki borsacı Andre Baldeo, günlük rutinlerin içine hapsolduklarını, hayatı yaşamadıklarını fark edince cesur bir karar almış. Çocukları 12 yaşındaki Rico ve 10 yaşındaki Tiana-Mae için istediği hayatın bu olmadığını düşünen Andre, dünyanın yaşadıkları kasabadan çok daha büyük olduğunu çocuklarına göstermek istemiş. Bunun için eşi Becky ile birlikte oturdukları evi 450 bin dolara satan çift Asya ve Güney Afrika’da 13 ülkeyi gezdikleri dünya seyahatlerine başlamışlar.

