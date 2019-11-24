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Çocuklarına hayatı öğretmek için yaptıkları şey şoke etti!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
GÜNDEM  | Son Güncelleme

Evlerini 450 bin dolara satan İngiliz çift çocuklarını da okuldan alarak onlara dünyayı tanıtmak ve hayatı öğretmek için dünya turuna çıktı.

45 yaşındaki borsacı Andre Baldeo, günlük rutinlerin içine hapsolduklarını, hayatı yaşamadıklarını fark edince cesur bir karar almış. Çocukları 12 yaşındaki Rico ve 10 yaşındaki Tiana-Mae için istediği hayatın bu olmadığını düşünen Andre, dünyanın yaşadıkları kasabadan çok daha büyük olduğunu çocuklarına göstermek istemiş. Bunun için eşi Becky ile birlikte oturdukları evi 450 bin dolara satan çift Asya ve Güney Afrika’da 13 ülkeyi gezdikleri dünya seyahatlerine başlamışlar.

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Anahtar Kelimeler:
dünya turu İngiliz Andre Baldeo

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