Çocuklarınız için hem besleyici hem lezzetli birbirinden farklı 3 beslenme çantası menüsü

Çocuklarının sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü görmek her anne ve babanın arzulayacağı bir durum. Bazen ebeveynler çocuklarının yetersiz ve sağlıksız gıdalarla beslendiğini düşünerek kendisini suçlayabilir. Hatta bu durumu o kadar abartan aileler var ki çocuklarına sağlıklı olduğunu düşündükleri her gıdayı yedirmeye çalışırlar. Ancak bu durum zamanla çocukları sıkabilir ve sizinle inatlaşma yoluna gidebilirler. Özellikle okula başlayan çocuklar ebeveyn denetiminden yoksun olduklarından sağlıksız gıdalara yönelebilirler. Peki evde hazırlayacağınız minik tariflerle çocuğunuza okul kantinindeki sağlıksız olabilecek gıdaları unutturabileceğinizi biliyor musunuz? İşte sizler için 3 farklı beslenme çantası menüsü!
MALZEMELER
1 sandviç ekmeği
100 gram ince doğranmış tavuk but
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı soya sosu
1 tatlı kaşığı süt
Tuz
2 yaprak ıspanak
2 dilim cheddar peyniri
HAZIRLANIŞI
Tavuk etini, süt, tuz, soya sosu ve zeytinyağı ile harmanlayıp 30 dakika buzdolabında bekletin.
Tavayı ısıtın ve terbiye edilmiş tavuğu karıştırarak güzelce kavurun.
Doğranmış ıspanakları ve jülyen kesilen kapya biberi de ekleyip karıştırmaya devam edin.
MALZEMELER
2 dilim tam buğday ekmeği
1 tatlı kaşığı zeytin ezmesi
1 adet salatalık
2 dilim kaşar peyniri
HAZIRLANIŞI
Tost ekmeklerini üçgen şekilde kesin.
Ekmeklerin üstüne zeytin ezmesi sürün.
Daha sonra dilimlenmiş salatalık, közlenmiş biber ve kaşar peynirini dizin.
MALZEMELER
2 dilim tam buğday ekmeği
1 tatlı kaşığı kuru üzüm
1 tatlı kaşığı elma marmeladı
1 tatlı kaşığı rendelenmiş havuç
HAZIRLANIŞI
Fıstık ezmesi, üzüm, kayısı reçeli ve rendelenmiş havucu bir kasede karıştırın.
Karışımı bir ekmek diliminin üstüne yayın.
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