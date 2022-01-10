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Çocuklarınız için hem besleyici hem lezzetli birbirinden farklı 3 beslenme çantası menüsü

10.01.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İyi beslenme, özellikle büyüme çağındaki çocuklar için oldukça önemli. Anne ve babalar hem çocuklarının sağlığını hem onların isteklerini gözetirken bazen zorlanabiliyor. Özellikle "Ne yapsam çocuğuma peynir, tavuk ya da sebze yediremiyorum!" diyen ebeveynlerle karşılaşabilirsiniz. Ancak yapacağınız minik tariflerle çocuklarınıza bu gıdaları sevdirmek mümkün. İşte detaylar...

Çocuklarınız için hem besleyici hem lezzetli birbirinden farklı 3 beslenme çantası menüsü

Çocuklarının sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü görmek her anne ve babanın arzulayacağı bir durum. Bazen ebeveynler çocuklarının yetersiz ve sağlıksız gıdalarla beslendiğini düşünerek kendisini suçlayabilir. Hatta bu durumu o kadar abartan aileler var ki çocuklarına sağlıklı olduğunu düşündükleri her gıdayı yedirmeye çalışırlar. Ancak bu durum zamanla çocukları sıkabilir ve sizinle inatlaşma yoluna gidebilirler. Özellikle okula başlayan çocuklar ebeveyn denetiminden yoksun olduklarından sağlıksız gıdalara yönelebilirler. Peki evde hazırlayacağınız minik tariflerle çocuğunuza okul kantinindeki sağlıksız olabilecek gıdaları unutturabileceğinizi biliyor musunuz? İşte sizler için 3 farklı beslenme çantası menüsü!

TAVUKLU SEBZELİ SANDVİÇ

MALZEMELER

  • 1 sandviç ekmeği

  • 100 gram ince doğranmış tavuk but

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı soya sosu

  • 1 tatlı kaşığı süt

  • Tuz

  • 2 yaprak ıspanak

  • 2 dilim cheddar peyniri

  • 1 sivri biber

HAZIRLANIŞI

  • Tavuk etini, süt, tuz, soya sosu ve zeytinyağı ile harmanlayıp 30 dakika buzdolabında bekletin.

  • Tavayı ısıtın ve terbiye edilmiş tavuğu karıştırarak güzelce kavurun.

  • Doğranmış ıspanakları ve jülyen kesilen kapya biberi de ekleyip karıştırmaya devam edin.

  • Birkaç dakika sonra karışımı ocaktan alın ve ekmeğin arasına koyarak çocuğunuza ikram edin.

ÜÇGEN TAM BUĞDAY EKMEKLİ SANDVİÇ

MALZEMELER

  • 2 dilim tam buğday ekmeği

  • 1 tatlı kaşığı zeytin ezmesi

  • 1 adet salatalık

  • 2 dilim kaşar peyniri

  • Kırmızı köz biber veya domates dilimleri

HAZIRLANIŞI

  • Tost ekmeklerini üçgen şekilde kesin.

  • Ekmeklerin üstüne zeytin ezmesi sürün.

  • Daha sonra dilimlenmiş salatalık, közlenmiş biber ve kaşar peynirini dizin.

  • Son olarak zeytin ezmesi sürülmüş diğer ekmek dilimiyle üstünü kapatın.

HAVUÇ VE FISTIK EZMELİ TATLI SANDVİÇ

MALZEMELER

  • 2 dilim tam buğday ekmeği

  • 1 tatlı kaşığı kuru üzüm

  • 1 tatlı kaşığı elma marmeladı

  • 1 tatlı kaşığı rendelenmiş havuç

  • 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

HAZIRLANIŞI

  • Fıstık ezmesi, üzüm, kayısı reçeli ve rendelenmiş havucu bir kasede karıştırın.

  • Karışımı bir ekmek diliminin üstüne yayın.

  • Fıstık ezmesi sürdüğünüz diğer ekmeği üzerine kapatın.

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