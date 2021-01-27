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Çocukluğumuzun nostaljik tadı: Evde elma şekeri yapılışı! Bu kadar kolay oluşuna şaşıracaksınız

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 27.01.2021 11:50 | Son Güncelleme:
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Çocukluğumuzun en sevilen tatlılarından olan elma şekerini basit ve az malzemeyle nasıl yapılacağını size gösterelim, nostaljik bir hava estirelim dedik. Bakın evde elma şekeri nasıl yapılıyor...

Eskiden sokak tezgahlarında kolayca bulabileceğimiz bu atıştırmalık artık neredeyse kalmadı. Evinizde çocuklarınızla birlikle bu tarifi yaparak hem eğlenebilir hem de kendi çocukluğunuzu yad edebilirsiniz. İşte çocukluğumuzun anıları arasında yer alan atıştırmalık elma şekeri tarifi.

ELMA ŞEKERİ MALZEMELERİ

  • 4 adet sert kırmızı elma
  • 4 adet kalın tahta şiş
  • 1 su bardağı su
  • 2 su bardağı toz şeker
  • 1 çay kaşığı kırmızı gıda boyası

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ELMA ŞEKERİ YAPILIŞI

ADIM 1: Elmaları yıkayıp kurulayın, saplarını döndürerek kopartın ve şişlere geçirin.

ADIM 2: Su ve şekeri kısık ateşte şerbet kıvamı alana kadar, yaklaşık 15 dakika kaynatın.Kırmızı gıda boyasını ekleyerek metal değdirmeden tahta kaşıkla karıştırın (Metal şekerlenmeye yol açar).

ADIM 3: Tahta şişe geçirdiğiniz elmaları kırmızı renkli şerbete bulayın ve yağlı kağıt serilmiş bir tabağa ters çevirerek koyun.

ADIM 4: Elma şekerleri soğuyup donduktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

ELMA ŞEKERİ PÜF NOKTASI

Su ve şekerle yaptığımız şerbet aslında basit bir karameldir. Çok hızlı yanabilir o yüzden fazla kaynatmamakta fayda var. Elma şekerlerinizin hızlı donmasını istiyorsanız onları buzdolabında bekletin.

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