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Taze yufkadan çıtır çıtır paçanga böreği... Dört püf noktasına dikkat!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 27.01.2021 11:21 | Son Güncelleme:
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Lezzetli, tadı tuzu yerinde, yapımı kolay bir paçanga böreği hazırlayacağız. İçindeki rendelenmiş kaşarın ayrı bir tat kattığı bu böreği akşam yemeklerinizde ara öğün ya da çay saatlerinde mükemmel bir eşlikçi olarak pişirebilirsiniz.

Kokusuyla bile iştah kabartan paçanga böreği, herkesten tam not alacak. Kimsenin hayır diyemeyeceği bu klasik paçanga böreğini yaz günlerinde buz gibi ayranla, kış günlerinde ise sıcacık tavşan kanı çayla servis edebilirsiniz. Dilerseniz yanına yoğurtlu bir sos da yapabilir tarifi zenginleştirebilirsiniz.

PAÇANGA BÖREĞİ MALZEMELERİ

  • 2 adet yufka
  • 100 gr pastırma
  • 100 gr rende kaşar
  • 1 adet domates
  • 2 adet çarliston biber
  • 200 ml ayçiçek yağı (kızartmak için)

PAÇANGA BÖREĞİ YAPILIŞI

ADIM 1: Yufkaları 4'e bölün (Daha ufak boyutlarda börekler istiyorsanız 8'e de bölebilirsiniz)

ADIM 2: Bir tavada biberleri soteleyin pastırmaları ekleyin daha sonra domatesi, tuzu ve karabiberi de ekleyip 2-3 dakika pişirin.

ADIM 3: Yufkaların geniş taraflarına bu içten koyup üzerine rendelenmiş kaşar serpin ve sigara böreği sarar gibi sarın, uçlarını su ve ya yumurta beyazıyla yapıştırabilirsiniz.

ADIM 4: Kızgın yağda börekleri kızartın ve servis edin. Afiyet olsun.

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PAÇANGA BÖREĞİNİN PÜF NOKTALARI

Öncelikle kullandığınız yufkanın taze olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir.

İçerisinde kullandığınız pastırmanın yoğun bir tadı ve kokusu olmasın istiyorsanız kenarlarında ki çemenleri temizleyebilirsiniz.

İçerisinde kullanacağınız domateslerin sulu kısımlarını ve çekirdeklerini ayırmanız gerekmektedir. Çünkü böreğimize dışındaki sert yüzeyleri ekleyeceğiz. Biberleri de küçük küçük doğramanız gerekmektedir.

Paçanga böreğini kızgın bir yağda kızartmalısınız. Önlü arkalı altın sarısı renginde çok fazla yakmadan kızartmalısınız. Fazla yağını almak için tavadan aldıktan sonra bir peçete üzerine alarak yağını akıtmasını sağlayabilirsiniz.

Süzme yoğurt, sarımsak ve doğranmış taze soğandan bir sos yapıp böreklerle servis edebilirsiniz.

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