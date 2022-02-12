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Çocukluk hayali "school bus"ı karavana dönüştürüp içinde yaşamaya başladı

12.02.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakum ilçesi sahiline park ettiği karavanda yaşayan Samsunlu gezgin Kadir Mert, vatandaşların da ilgisiyle karşılaşıyor - Kadir Mert: - "Satın alma teklifleri geliyor ama bunun bende bir rakamı ya da karşılığı yok. Gelip fotoğraf çekebilirsiniz, misafirim olabilirsiniz, gezilerime katılabilirsiniz ama satış yapamam kesinlikle"

VEYSEL ALTUN - Samsunlu gezgin Kadir Mert, çocukluk hayali olan "school bus"ı (okul otobüsü) karavana çevirerek içinde yaşamaya başladı.

30 yaşındaki gezgin Mert, 7 ay önce 260 bin liraya satın aldığı "school bus"ı 440 bin lira civarında masraf yaparak karavana dönüştürdü.

Atakum ilçesi sahiline park ettiği karavanda yaşamaya başlayan Mert, vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Fotoğraf çektirmek isteyenler, Mert'ten karavanı hakkında da bilgi alıyor.

Daha önce Endonezya, Tayland, Singapur, Kamboçya, Nepal, Hindistan gibi ülkeleri gezen Mert, yamaç paraşütü eğitmenliği ve yazılım işiyle geçimini sağlıyor.

Mert, AA muhabirine, yaklaşık 7 aylık çalışma sonucu karavanını tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Hayatındaki her şeyi bir kenara bırakıp bu projeye yöneldiğini belirten Mert, "Toplamda 700 bin lira gibi bir rakam harcandı. Bunun 400 bin lirasını aracı yürür hale getirebilmek için harcadım, motor, kaporta ve lastikler gibi. Güneş enerjisi, çatı, bunlarla alakalı depolar ve birçok masrafımız oldu. Aracım zaten çevreci, tamamen doğadan enerjimi topluyorum. Dün gece uyuyamadık yeğenimle, vatandaşların ilgisinden dolayı ama insanların bu şekilde mutluluklarına ortak olmak gerçekten güzel." diye konuştu.

Aracı yapmaya başladıktan sonra birçok zorlukla karşılaştığını anlatan Mert, şöyle devam etti:

"Bu araca başlamadan önce herhangi bir yerde rahatlıkla yapacağımı düşünüyordum fakat önce motorla başladık. V8 detroit (dizel motor modeli) bir motora sahip. Kentte ustasını bulmak gerçekten zordu. Ustalara ulaşmamız uzun sürede oldu. Amerika'dan parçaları getirttik ve motoru toplayarak marşa basabildik. Lastik ve jantlar üzerinde değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Kaporta ve boya sonrası fırına sokamadık aracı, boyuttan dolayı. Sonrasında iç bölümlere geçtik. Son olarak iç dizaynını yapıp enerji verdik. Şu an sorunsuz şekilde çalışmakta."

- Görüp satın almak isteyenler oluyor

Satın aldığı arkadaşının otobüsün yapım sürecini takip ettiğini dile getiren Mert, "En son elektrik sistemini döşettiğimde, 'Bu çalışmayı ben evimde yaptırmadım, aracı geri istiyorum.' dedi. Satın alma teklifleri geliyor ama bunun bende bir rakamı ya da karşılığı yok. Gelip fotoğraf çekebilirsiniz, misafirim olabilirsiniz, gezilerime katılabilirsiniz ama satış yapamam kesinlikle. Nasıl satayım, bu benim evim." ifadesini kullandı.

Mert, Nepal'de uzun süre yamaç paraşütü eğitmeni olarak çalıştığını, kültürüne hakim olduğuna işaret ederek, şunları anlattı:

"Nepal'i zaten yılda bir kez ziyaret ederek kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. O tarafa doğru gitmeye niyetim var ama Pakistan ve Afganistan'daki sıkıntılardan dolayı arkadaşlarla görüştüğümde yolculukta sıkıntı yaşayabileceğimi söylüyorlar. Gideceğim yol, Samsun'dan başlayıp geriye dönmeyeceğim bir yol olacak. Plansız şekilde rotama devam edeceğim."

Aracı inceleyen Hakan Tercan ise hayalini hayata geçirmek anlamında güzel şeyler gördüğünü vurgulayarak, "Özellikle koronavirüs salgınından sonra herkesin hayali karavanlar üzerine yoğunlaştı. İnsanın sırtında taşıdığı ikameti. İnşallah bize de nasip olur. Eski bir araba olmasına rağmen içi gayet güzel şekilde modernize edilmiş." dedi.

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