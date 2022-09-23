Çocuktan Al Haberi'nin Bal Yanak Arda Şahin'i bakın nasıl da değişmiş! "Koca oğlan olmuş"

2019 yılında sona eren Çocuktan Al Haberi programının eğlenceli isimlerinden biri de Arda Şahin olmuştu. Konuşmalarıyla hem güldüren hem de zekasına hayran bırakan Şahin şimdi ise son haliyle gündeme geldi.

BAKIN NASIL DEĞİŞMİŞ

Çocuktan Al Haberi'nin minik Arda'sı şimdilerde 9 yaşında...

Minik Arda şimdi ise değişimiyle dikkat çekti.

Sosyal medya hesabında bulunan pozlarına görenler, "Ne ara büyüdün bu kadar?", "Koca oğlan olmuş gibi yorumlar yaptı.

Öte yandan Şahin'in, anne ve babasına benzerliği de dikkat çekti.

İşte Şahin'in bazı pozları...





