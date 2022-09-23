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Çocuktan Al Haberi'nin Bal Yanak Arda Şahin'i bakın nasıl da değişmiş! "Koca oğlan olmuş"

23.09.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arda Şahin, Evrim Akın'ın sunduğu Çocuktan Al Haberi programıyla tanındı. 'Bal Yanak' olarak anılan Arda Şahin, programda konuşmalarıyla dikkat çekti. Küçük Arda'nın şimdiki hali ise görenleri şaşırttı.

Çocuktan Al Haberi'nin Bal Yanak Arda Şahin'i bakın nasıl da değişmiş! "Koca oğlan olmuş"

2019 yılında sona eren Çocuktan Al Haberi programının eğlenceli isimlerinden biri de Arda Şahin olmuştu. Konuşmalarıyla hem güldüren hem de zekasına hayran bırakan Şahin şimdi ise son haliyle gündeme geldi.

BAKIN NASIL DEĞİŞMİŞ

Çocuktan Al Haberi'nin minik Arda'sı şimdilerde 9 yaşında...

Çocuktan Al Haberi'nin Bal Yanak Arda Şahin'i bakın nasıl da değişmiş!

Minik Arda şimdi ise değişimiyle dikkat çekti.

Çocuktan Al Haberi'nin Bal Yanak Arda Şahin'i bakın nasıl da değişmiş!

Sosyal medya hesabında bulunan pozlarına görenler, "Ne ara büyüdün bu kadar?", "Koca oğlan olmuş gibi yorumlar yaptı.

-Çocuktan Al Haberi'nin Bal Yanak Arda Şahin'i bakın nasıl da değişmiş!

Öte yandan Şahin'in, anne ve babasına benzerliği de dikkat çekti.

Çocuktan Al Haberi'nin Bal Yanak Arda Şahin'i bakın nasıl da değişmiş!

İşte Şahin'in bazı pozları...

Çocuktan Al Haberi'nin Bal Yanak Arda Şahin'i bakın nasıl da değişmiş!

Çocuktan Al Haberi'nin Bal Yanak Arda Şahin'i bakın nasıl da değişmiş!

Çocuktan Al Haberi'nin Bal Yanak Arda Şahin'i bakın nasıl da değişmiş!

Çocuktan Al Haberi'nin Bal Yanak Arda Şahin'i bakın nasıl da değişmiş!

Çocuktan Al Haberi'nin Bal Yanak Arda Şahin'i bakın nasıl da değişmiş!

Çocuktan Al Haberi'nin Bal Yanak Arda Şahin'i bakın nasıl da değişmiş!

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