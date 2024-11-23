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Çocuktan Al Haberi'nin çakıl bebeği Nisan Aktaş büyüdü, kocaman oldu! Onu bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.11.2024 07:32
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2016 yılında Evrim Akın'ın sunumuyla ekranlarda yer alan Çocuktan Al Haberi programında izleyici karşısına çıkan ve sempatik tavırları ile gönülleri feth eden çakıl bebek Nisan Aktaş şimdilerde kocaman bir kız oldu. Mavi gözleriyle birçok kişinin favorisi olan Nisan Aktaş'ın son halini görenler inanamadı...

Çocuktan Al Haberi'nin çakıl bebeği Nisan Aktaş büyüdü, kocaman oldu! Onu bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Bir dönemin efsane programı 'Çocuktan Al Haberi', 2019 yılında ekranlara veda etse de programda yer alan çocukların verdiği cevaplar ve sevimli tavırları hâlâ hafızalarda.

NİSAN 4

Programda Çakıl Bebek lakabıyla anılan Nisan Aktaş sevimli halleri ve sempatik tavırları ile gönülleri feth etmişti. O dönem 3 yaşında olan Aktaş, şimdilerde büyüdü neredeyse genç bir kız oldu.

NİSAN 3

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Şimdilerde 10 yaşında olan Nisan Aktaş'ı görenler 'ne güzel oldun', 'ya çok tatlısın', 'ne minnoş', 'koca kız olmuş', 'zaman ne hızlı akıyor' gibi yorumlar yapıyorlar.

SON HALİ 1

Sosyal medyada epey aktif olan Nisan Aktaş, ailesinin yönettiği Instagram hesabından hayatına dair kareler paylaşıyor.

SON HALİ 2

Çocuk yıldıza aynı zamanda oyunculuk teklifi yağıyor. Yarışmada anlattığı masallarla da dikkat çeken Nisan Aktaş, Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık ve Masal Zamanı "Melez Prenses" filmlerinde de rol aldı.

SON HALİ 3

son hali 4

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