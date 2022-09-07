Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek kocaman oldu! "Ne ara bu kadar büyüdün?"

2016-2019 yılları arasında yayınlanan Çocuktan Al Haberi programının dikkat çeken isimlerinden biri de küçük Ebrar'dı. Tavırları ve şirinliğiyle ön plana çıkan Ebrar, şimdilerde kocaman oldu. Sosyal medya hesabında paylaşılan pozlarıyla dikkat çekti.

KUTU BEBEK KOCAMAN OLDU

Çocuktan Al Haberi isimli eğlence programı ile akıllara kazınan Ebrar, değişimiyle dikkat çekti.

Programın konuşkan isimlerinden biri olan 2013 doğumlu Ebrar, programa ilk başladığı dönemlerde 3 yaşındaydı.

Şimdilerde 9 yaşında olan Kutu Bebek, değişimiyle dikkat çekti.

Sosyal medya hesabında yer alan Demirbilek'e, "Ne ara bu kadar büyüdün?", "Allah nazarlardan saklasın" gibi yorumlar geldi.

Ebrar, henüz 3 aylıkken televizyon ekranlarında yer aldı.

Yalan Dünya, Sen Benimsin, Meleklerin Aşkı gibi dizilerde yer aldı.

Aziz dizisinde Gül Şadoğlu rolünü oynadı.



İşte sosyal medya pozlarından bazıları...





