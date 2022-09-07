MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek kocaman oldu! "Ne ara bu kadar büyüdün?"

Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek kocaman oldu! "Ne ara bu kadar büyüdün?"

07.09.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebrar Demirbilek, Evrim Akın'ın sunuculuğunu üstlendiği Çocuktan Al Haberi programıyla dikkat çekti. Programda 'Kutu Bebek' olarak anılan Ebrar Demirbilek, şimdilerde değişimiyle görenleri şaşırttı.

Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek kocaman oldu! "Ne ara bu kadar büyüdün?"

2016-2019 yılları arasında yayınlanan Çocuktan Al Haberi programının dikkat çeken isimlerinden biri de küçük Ebrar'dı. Tavırları ve şirinliğiyle ön plana çıkan Ebrar, şimdilerde kocaman oldu. Sosyal medya hesabında paylaşılan pozlarıyla dikkat çekti.

KUTU BEBEK KOCAMAN OLDU

Çocuktan Al Haberi isimli eğlence programı ile akıllara kazınan Ebrar, değişimiyle dikkat çekti.

Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek kocaman oldu!

Programın konuşkan isimlerinden biri olan 2013 doğumlu Ebrar, programa ilk başladığı dönemlerde 3 yaşındaydı.

Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek kocaman oldu!

Şimdilerde 9 yaşında olan Kutu Bebek, değişimiyle dikkat çekti.

Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek kocaman oldu!

Sosyal medya hesabında yer alan Demirbilek'e, "Ne ara bu kadar büyüdün?", "Allah nazarlardan saklasın" gibi yorumlar geldi.

Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek kocaman oldu!

Ebrar, henüz 3 aylıkken televizyon ekranlarında yer aldı.

Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek kocaman oldu!

Yalan Dünya, Sen Benimsin, Meleklerin Aşkı gibi dizilerde yer aldı.

Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek kocaman oldu!

Aziz dizisinde Gül Şadoğlu rolünü oynadı.

Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek kocaman oldu!
İşte sosyal medya pozlarından bazıları...

Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek kocaman oldu!

Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek kocaman oldu!

Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek kocaman oldu!

Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek kocaman oldu!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
90'ların yıldız isminden olay itiraflar: Beni karanlık bir odaya kilitleyip...90'ların yıldız isminden olay itiraflar: Beni karanlık bir odaya kilitleyip...
Cüzdanını düşüren Ata Demirer'in başına gelen olay şaşkına çevirdiCüzdanını düşüren Ata Demirer'in başına gelen olay şaşkına çevirdi
Son paylaşımı olay oldu! 'Nadiren atıyorum'Son paylaşımı olay oldu! 'Nadiren atıyorum'
Anahtar Kelimeler:
Evrim Akın çocuktan al haberi sosyal medya yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin'in tadı kaçtı! "Konuyu Erdoğan ile görüşeceğim"

Putin'in tadı kaçtı! "Konuyu Erdoğan ile görüşeceğim"

Uyuşturucunun etkisiyle ortalığı birbirine kattı!

Uyuşturucunun etkisiyle ortalığı birbirine kattı!

İkinci el otomobil için son hafta! 60 bin lirayı geçti: Panikle ucuza araba satmaya başladılar...

İkinci el otomobil için son hafta! 60 bin lirayı geçti: Panikle ucuza araba satmaya başladılar...

Erdoğan'dan Batı ülkelerine: Rusya hafife alınacak bir ülke değil

Erdoğan'dan Batı ülkelerine: Rusya hafife alınacak bir ülke değil

İhanetle sarsılmıştı! Plajda kırmızı tangasıyla nispet yaptı

İhanetle sarsılmıştı! Plajda kırmızı tangasıyla nispet yaptı

100 üründe fiyat dondurma kararı! Zincir marketler duyurdu! Önce Fransa sonra Belçika...

100 üründe fiyat dondurma kararı! Zincir marketler duyurdu! Önce Fransa sonra Belçika...

İlginizi Çekebilir

50 şehirden 50 kadınla! Bunun için tam zamanlı işinden ayrıldı

50 şehirden 50 kadınla! Bunun için tam zamanlı işinden ayrıldı

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

Görenler gözlerine inanamadı! “İyi şansa işaret ediyor”

Görenler gözlerine inanamadı! “İyi şansa işaret ediyor”

Egzamayı, sivilceleri kurutur, saç dökülmesini durdurur...

Egzamayı, sivilceleri kurutur, saç dökülmesini durdurur...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.