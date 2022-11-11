Çocuktan Al Haberi'nin minik Ebrar'ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Bakan bir daha baktı

Çocuktan Al Haberi yarışmasıyla ünlenen Ebrar Demirbilek, daha sonra Hercai, Hayat Dediğin ve Yalan Dünya gibi yapımlarda rol almıştı. Ebrar Demirbilek'in Instagram paylaşımlarına bir bakan bir daha baktı.

İlk bölümü Berna Laçin'in sunumuyla 1998 yılında yayınlanan Çocuktan Al Haberi programını, daha sonra Bergüzar Korel ve Açelya Akkoyun gibi isimler sundu.

2016 yılında yeniden ekrana gelen programın dünyalar tatlısı yarışmacısı Ebrar Demirbilek, yalnızca güzelliğiyle değil, akıl dolu yanıtlarıyla da gönüllere taht kurmuştu.

Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken 2013 doğumlu Ebrar Demirbilek'e, sunucu Evrim Akın ve seyirciler tarafından övgü yağıyordu.

Çocuktan Al Haberi yarışmasından sonra teklif yağan Ebrar Demirbilek, şimdilerde sosyal medya fenomenliği yapıyor.

Ailesi tarafından yönetilen Instagram hesabında sevenleriyle buluşan çocuk yıldızın 1 milyonu aşkın takipçisi mevcut.

Birçok projede rol alan Ebrar Demirbilek, oyunculuk kariyerini sürdürmekte kararlı.

İşte Ebrar Demirbilek'in Instagram pozları...



