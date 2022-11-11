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Çocuktan Al Haberi'nin minik Ebrar'ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Bakan bir daha baktı

11.11.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılında Evrim Akın'ın sunumuyla ekrana gelen Çocuktan Al Haberi programından birçok isim gelip geçti. Bu isimlerden biri de zekası ve güzelliğiyle kendine hayran bırakan Ebrar Demirbilek idi. Şimdilerde 9 yaşında olan çocuk yıldız, son haliyle dikkat çekti.

Çocuktan Al Haberi'nin minik Ebrar'ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Bakan bir daha baktı

Çocuktan Al Haberi yarışmasıyla ünlenen Ebrar Demirbilek, daha sonra Hercai, Hayat Dediğin ve Yalan Dünya gibi yapımlarda rol almıştı. Ebrar Demirbilek'in Instagram paylaşımlarına bir bakan bir daha baktı.

İlk bölümü Berna Laçin'in sunumuyla 1998 yılında yayınlanan Çocuktan Al Haberi programını, daha sonra Bergüzar Korel ve Açelya Akkoyun gibi isimler sundu.

2016 yılında yeniden ekrana gelen programın dünyalar tatlısı yarışmacısı Ebrar Demirbilek, yalnızca güzelliğiyle değil, akıl dolu yanıtlarıyla da gönüllere taht kurmuştu.

Çocuktan Al Haberi'nin minik Ebrar'ı son haliyle hayran bıraktı! Bakan bir daha baktı

Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken 2013 doğumlu Ebrar Demirbilek'e, sunucu Evrim Akın ve seyirciler tarafından övgü yağıyordu.

Çocuktan Al Haberi'nin minik Ebrar'ı son haliyle hayran bıraktı! Bakan bir daha baktı

Çocuktan Al Haberi yarışmasından sonra teklif yağan Ebrar Demirbilek, şimdilerde sosyal medya fenomenliği yapıyor.

Çocuktan Al Haberi'nin minik Ebrar'ı son haliyle hayran bıraktı! Bakan bir daha baktı

Ailesi tarafından yönetilen Instagram hesabında sevenleriyle buluşan çocuk yıldızın 1 milyonu aşkın takipçisi mevcut.

Çocuktan Al Haberi'nin minik Ebrar'ı son haliyle hayran bıraktı! Bakan bir daha baktı

Birçok projede rol alan Ebrar Demirbilek, oyunculuk kariyerini sürdürmekte kararlı.

Çocuktan Al Haberi'nin minik Ebrar'ı son haliyle hayran bıraktı! Bakan bir daha baktı

İşte Ebrar Demirbilek'in Instagram pozları...

Çocuktan Al Haberi'nin minik Ebrar'ı son haliyle hayran bıraktı! Bakan bir daha baktı

Çocuktan Al Haberi'nin minik Ebrar'ı son haliyle hayran bıraktı! Bakan bir daha baktı

Çocuktan Al Haberi'nin minik Ebrar'ı son haliyle hayran bıraktı! Bakan bir daha baktı

Çocuktan Al Haberi'nin minik Ebrar'ı son haliyle hayran bıraktı! Bakan bir daha baktı

Çocuktan Al Haberi'nin minik Ebrar'ı son haliyle hayran bıraktı! Bakan bir daha baktı

Çocuktan Al Haberi'nin minik Ebrar'ı son haliyle hayran bıraktı! Bakan bir daha baktı

Çocuktan Al Haberi'nin minik Ebrar'ı son haliyle hayran bıraktı! Bakan bir daha baktı

Çocuktan Al Haberi'nin minik Ebrar'ı son haliyle hayran bıraktı! Bakan bir daha baktı

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