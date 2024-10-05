Çoğunluk tepki gösterdi ama... Sağlık Bakanlığı'nın 'normal doğum' kampanyasına Türkiye güzeli Azra Akın destek verdi! O da eleştirilerin hedefi oldu

Sağlık Bakanlığı artan sezaryen doğumları kontrol altına alabilmek için 'Normal Doğum' kampanyası başlattı. Bakanlığın sosyal medya hesabından da "Normal doğum yapan anneler ile bebekleri arasında ilk andan itibaren sağlıklı bir bağ kurulur. Anne emzirmeye hemen başlayabilir ve günlük hayatına çok kısa zamanda dönebilir. Tıbbi olarak zorunluluk olmadıkça doğal ve sağlıklı olan normal doğumdur." ifadeleri kullanıldı ve bir kamu spotu yayınlandı.

Bu kamu spotu sosyal medyada tepki çekti ve kaldırılması gerektiği yönünde yorumlar yapıldı. Şimdilerde Bahar dizisinde hayat verdiği 'Bahar Özden' karakteri ile dikkat çeken Demet Evgar da bu kampanyaya tepki gösterenlerden biri oldu ve 'Kalbim sıkışarak izledim, kaldırılmalı' yorumunda bulundu.

“Annecim Başardık”



Normal doğum yapan anneler ile bebekleri arasında ilk andan itibaren sağlıklı bir bağ kurulur. Anne emzirmeye hemen başlayabilir ve günlük hayatına çok kısa zamanda dönebilir. Tıbbi olarak zorunluluk olmadıkça doğal ve sağlıklı olan normal doğumdur.… pic.twitter.com/GTz6xsDdiq — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) October 3, 2024

HERKES TEPKİ GÖSTERDİ O DESTEK VERDİ

Çoğunluğun tepki gösterdiği bu kampanyaya Tescilli güzellerimizden Azra Akın destek verdi. Akın Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı videoyu önce kendi hesabından paylaştı daha sonra da 'Tüm anne adayı kız kardeşimlerimle çok önemsediğim doğal doğum tecrübemi paylaşmak benim için unutulmaz bir andı.

Tüm anne adaylarını bu özel kampanyanın bir parçası olmaya ve hayatın bu mucizesini deneyimlemeye davet ediyorum.' dedi.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Azra Akın'ın bu paylaşımları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu ve Türkiye güzeli de çok eleştirildi. Akın'a sosyal medyada; 'hayal kırıklığına uğrattın', 'Normal olan doğum şeklini hekim kontrolünde annenin seçmesidir', 'Doğumun her türlüsü normaldir' gibi yorumlar yapıldı.