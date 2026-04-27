ÇOK AĞIR YÜKLENDİ! “2 hokkabaz Fenerbahçe’yi sattı”

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray derbisini 10 kişi tamamladı. Mücadelenin kırılma anlarından biri ise sarı-lacivertli ekibin kalecisi Ederson’un gördüğü kırmızı kart oldu. Hem penaltıyı kaçıran Talisca hem de Ederson tepkilerin odağında yer aldı!

Karşılaşmanın 60. dakikasında hakem Yasin Kol, Galatasaray lehine penaltı kararı verirken, pozisyona itiraz eden Ederson sarı kartla cezalandırıldı. Daha önce 23. dakikada da sarı kart gören Brezilyalı kaleci, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı ve takımını kritik bölümde 10 kişi bıraktı.

AHMET ÇAKAR’DAN SALVOLAR: “2 BREZİLYALI HOKKABAZ…”

Ederson’un oyundan atılması Fenerbahçe cephesinde ve taraftarlar arasında büyük tepkiye neden oldu. Spor yorumcuları da yaşanan pozisyona sert eleştiriler yöneltti.

Ahmet Çakar, Ederson’un performansını ağır sözlerle eleştirerek, “2 Brezilyalı hokkabaz, Fenerbahçe’yi sattılar! Ederson bilerek, isteyerek kendini attırdı. Amacı Fenerbahçe’den basıp gitmek. Rizespor maçında da bilerek golü yedirdi. Bugün de bilerek atıldı.” ifadelerini kullandı.

“CİDDİ BİR ÖZ ELEŞTİRİ GEREKİYOR”

Erman Özgür ise yaşananları kabul edilemez olarak nitelendirerek, “Ederson'un yaptığı iş kabul edilebilir değil. Fenerbahçe camiasına yakışmıyor. Taçtan gol yemek yakışıyor mu? Mert Günok’un yediği gol yakışıyor mu? Fenerbahçe’nin ciddi bir öz eleştiri yapması gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Derbide yaşanan bu gelişmeler, Fenerbahçe’de hem saha içi performans hem de takım disiplini açısından tartışmaları beraberinde getirdi. Sarı-lacivertli ekipte Ederson’un durumu ve teknik heyetin alacağı kararlar merak konusu oldu.

Verdiği ve vermediği kararlar olay oldu! Yasin Kol'u yerden yere vurdular: 10 sarı, 2 kırmızı, 1 penaltı hatası...

 Derbi sonrası Fenerbahçe taraftarı isyan etti! Aziz Yıldırım detayı

 Emre Bol derbi sonrası çıldırdı! "O şerefsiz o hain Ederson..."

 Victor Osimhen'den Fenerbahçe'ye ağır taş! "Antrenmanlarda daha çok yorulduk"

Ahmet Çakar fenerbahçe galatasaray Ederson
