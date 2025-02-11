Çok beklenen transferde mutlu son! Galatasaray son gün bombasını patlattı... Sarı-Kırmızılılar Eren Elmalı'nın lisansını çıkarttı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Eren Elmalı transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar oyuncunun transferi konusunda Trabzonspor yönetimi ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.

İMZA AN MESELESİ

Milli sol bek, bu akşam İstanbul'a gelerek kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacağı da gelen bilgiler arasında.

LİSANSI ÇIKARTILDI

Trabzonspor oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini duyururken, Galatasaray lisansının çıkarıldığını TFF'ye bildirdi.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın 4 milyon euro bonservis bedeli ve 1,2 milyon euro bonus üzerinden Trabzonspor ile anlaşma sağladığı ortaya çıktı.

3.5 YILLIK SÖZLEŞME

Trabzonspor, Eren Elmalı'nın sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini TFF'ye bildirdi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray, Eren ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

ŞENOL GÜNEŞ NOKTAYI KOYMUŞTU

Son oynanan Eyüpspor maçının ardından teknik direktör Şenol Güneş konuyla ilgili açıklamasında "Galatasaray vadeyi uzattı. Anlaşma yapılıp vazgeçmek, vade yapmak doğru değil. Ben Eren ile konuştum, bu takımın oyuncusudur." ifadelerini kullanmıştı.

14 KEZ MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYDİ

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Eren Elmalı, 14 kez A Milli Takım formasını giydi.