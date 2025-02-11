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Çok beklenen transferde mutlu son! Galatasaray son gün bombasını patlattı... Sarı-Kırmızılılar Eren Elmalı'nın lisansını çıkarttı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.02.2025 17:15
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Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Eren Elmalı için sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar oyuncunun transferi konusunda Trabzonspor yönetimi ile her konuda anlaşma sağlarken lisansının çıkartıldığını TFF'ye bildirdi. İşte detaylar...

Çok beklenen transferde mutlu son! Galatasaray son gün bombasını patlattı... Sarı-Kırmızılılar Eren Elmalı'nın lisansını çıkarttı
Eren Elmalı

Eren Elmalı

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Eren Elmalı transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar oyuncunun transferi konusunda Trabzonspor yönetimi ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.

İMZA AN MESELESİ

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Milli sol bek, bu akşam İstanbul'a gelerek kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacağı da gelen bilgiler arasında.

LİSANSI ÇIKARTILDI

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Trabzonspor oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini duyururken, Galatasaray lisansının çıkarıldığını TFF'ye bildirdi.

MALİYETİ BELLİ OLDU

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Galatasaray'ın 4 milyon euro bonservis bedeli ve 1,2 milyon euro bonus üzerinden Trabzonspor ile anlaşma sağladığı ortaya çıktı.

3.5 YILLIK SÖZLEŞME

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Trabzonspor, Eren Elmalı'nın sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini TFF'ye bildirdi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray, Eren ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

ŞENOL GÜNEŞ NOKTAYI KOYMUŞTU

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Son oynanan Eyüpspor maçının ardından teknik direktör Şenol Güneş konuyla ilgili açıklamasında "Galatasaray vadeyi uzattı. Anlaşma yapılıp vazgeçmek, vade yapmak doğru değil. Ben Eren ile konuştum, bu takımın oyuncusudur." ifadelerini kullanmıştı.

14 KEZ MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYDİ

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Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Eren Elmalı, 14 kez A Milli Takım formasını giydi.

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transfer Şenol Güneş Trabzonspor Evren Eren Elmalı son dakika galatasaray
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