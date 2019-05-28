Çok daha lezzetli mangal pişirmenize yardımcı olacak 8 ipucu

İyi bir mangal yapmak için profesyonel olmanıza gerek yok. Neyi, nasıl pişireceğinizi öğrendikten sonra 40 yıllık mangal ustasına bile taş çıkarabilirsiniz. İşte sizi mangal ustası yapacak 8 önemli bilgi
Kömür seçiminizi doğru yaparak, lezzetli mangal yapmanın ilk adımını gerçekleştirmiş olacaksınız. Satın alırken yerli kömürlere yönelin. Aldığınız kömürün fazla kalın olmaması gerekir. Rengi parlak olan kömürlerin közü çok daha uzun dayanır. Köz ne kadar uzun kalırsa etleriniz de o kadar lezzetli pişecektir. Kömürü barbekünün içine eşit miktarda dağıtmaya özen gösterin.
Izgara yaptığınız yemeğe biraz daha lezzet katmak ister misiniz? Bunun için büyük bir soğanı ikiye bölün ve ızgaranın üzerinde gezdirin. Bu yöntemle hem ızgara telini temizlemiş olursunuz hem de pişirdiğiniz yiyeceklere soğan aroması katarak onların lezzetini artırırsınız.
Mangalın yeterince sıcak olup olmadığını kontrol etmek için ellerinizi ızgaradan 10 santimetre yukarıda tutun ve saymaya başlayın. 21, 22... Bu noktada ellerinizin çok ısınması ve sizin de refleksle çekmeniz gerekiyor. İşte bu sıcaklık seviyesi biftek ve hamburger köftesi için ideal.
Tavuk veya et şiş yaparken genelde ya metal ya da ahşap şişleri kullanırız. Peki bunlar yerine yenilebilir şiş kullanabileceğiniz biliyor muydunuz? Mesela bunun için biberiye sapı kullanmayı deneyin. Biberiyenin yapraklarını çıkarın ve kalan sapa malzemeyi geçirin. Böylelikle ete zengin bir aroma kazandırmış olacaksınız.
Garip gelebilir ancak buz küpleri mükemmel köfte hazırlamak için sizlere yardımcı olabilir. Köftelerin ızgarada kurumalarını önlemek için tek yapmanız gereken, pişerken üzerlerine bir buz küpü yerleştirmek.
Balık ızgara yaparken, balığın ızgaraya yapışması son derece sinir bozucudur. Bu sorunun basit çözümü ise ızgara teline birkaç limon dilimi yerleştirmek ve balığı limon dilimleri üzerinde pişirmek. Bu şekilde balığın ızgara teline yapışmasının önüne geçebilirsiniz. Üstelik limonlar, balığa ekstra bir lezzet katacaklardır.
Etleri pişirmeden bir gün önce terbiyeye yatırırsanız etin lezzetine lezzet katarsınız. Bunun için yoğurt, zeytinyağı, baharatlar, sarımsak ve salça karıştırarak lezzetli bir terbiye hazırlayabilirsiniz.
Mangalınız bittiğinde ızgara soğuduktan hemen sonra temizlemek en iyisidir. Böylelikle yiyecek artıklarının ızgaraya yapışmasını önleyerek bir sonraki mangaldaki yanık tat almanızın önüne geçebilirsiniz. Izgarayı temizlemek için alüminyum folyo kullanabilirsiniz.
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