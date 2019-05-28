Çok daha lezzetli mangal pişirmenize yardımcı olacak 8 ipucu

İyi bir mangal yapmak için profesyonel olmanıza gerek yok. Neyi, nasıl pişireceğinizi öğrendikten sonra 40 yıllık mangal ustasına bile taş çıkarabilirsiniz. İşte sizi mangal ustası yapacak 8 önemli bilgi

1. Kömürler

Kömür seçiminizi doğru yaparak, lezzetli mangal yapmanın ilk adımını gerçekleştirmiş olacaksınız. Satın alırken yerli kömürlere yönelin. Aldığınız kömürün fazla kalın olmaması gerekir. Rengi parlak olan kömürlerin közü çok daha uzun dayanır. Köz ne kadar uzun kalırsa etleriniz de o kadar lezzetli pişecektir. Kömürü barbekünün içine eşit miktarda dağıtmaya özen gösterin.

2. Soğanlar ve otlar

Izgara yaptığınız yemeğe biraz daha lezzet katmak ister misiniz? Bunun için büyük bir soğanı ikiye bölün ve ızgaranın üzerinde gezdirin. Bu yöntemle hem ızgara telini temizlemiş olursunuz hem de pişirdiğiniz yiyeceklere soğan aroması katarak onların lezzetini artırırsınız.

3. Isı

Mangalın yeterince sıcak olup olmadığını kontrol etmek için ellerinizi ızgaradan 10 santimetre yukarıda tutun ve saymaya başlayın. 21, 22... Bu noktada ellerinizin çok ısınması ve sizin de refleksle çekmeniz gerekiyor. İşte bu sıcaklık seviyesi biftek ve hamburger köftesi için ideal.