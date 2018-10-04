YEMEK

Çok dikkat edin! Bu bitkiler ve gıdalar şifalı değil ölümcül

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.10.2018 11:54 | Son Güncelleme

göründüğü kadar masum olmayan tüketildiğinde ölüme kadar götürebilen bitkilerden bahsedeceğiz bugün size. Hatta bu bitkiler içerisinde bulunan bazılarını yemek değil sadece dokunmak bile ölüm tehdidi oluşturabiliyor. Deyim yerindeyse bu bitkiler birer katil!

Çok dikkat edin! Bu bitkiler ve gıdalar şifalı değil ölümcül

Düğün çiçeği

düğün çiçeği

Düğün çiçeği her ne kadar masum görünse de asalında en ölümcül özelliğe sahip bşir bitki türüdür ve her yerde karşımıza çıkabilir. Düğün çiçeğini az drenajlı çimenlik yerde görmek mümkün. Bu çiçek teninize teğdiğinde kırmızı küçük noktalar oluşturur çünkü çiçeğin sarı kısımları isiliklere neden olabilecek toksinleri yayar. Hayvanlar tarafından tüketildiğinde zehirleyebilir. İnsanların tükettiğinde ise organları ve sinir sistemini zehirler ve bunun sonucu ölümle sonuçlanabilir. Parklarda, bahçelerde ve ormanlık alanlarda özellikle çocuklarınızı düğün çiçeğinden koruyun.

Adam ya da adem otu

adamotu

Doğada nadir olarak bulunur. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde görmek mümkündür. Adam bitkisi içindeki bileşenler, zehirli tenanları ve asitleri içerdiği için insan sağlığına zarar verebilir. Bitkiyi kopartırken yaralarsanız ortaya çıkan koku aracılığıyla salgılanan asit sizi zehirleyebilir. Örneğin adam otunun yaprağını kopardığınız an ortaya çıkan koku sizi hapşurtacaktır. Zehirli olan şey sadece adem otunun yaprakları değil meyveleridir aynı zamanda. Mart, nisan ayları aralığında çıkan kırmızı meyveler kesinlikle tüketilmemelidir, merakınızın kurbanı olmayın.

Yayla muzu

ışgınü

Yayla muzunu biz de tüketiyoruz, ve bu zamana kadar hiçbir yan etkisini görmedik ancak bu dikkat etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Yayla muzunun bir diğer adı ışkındır. Bu bitkinin kırmızı etli sapları tüketilir genelde. Ancak zehirli kısmı yayla muzunun yapraklarındadır. Toplama aşamasında çok dikkatli olmak gerekir.

Ake meyvesi

ake

Jamaika'nın yerel meyvesidir. Meyve olgunlaşmadan tüketildiğinde karaciğerde depolanan glikozun dengesini bozar çünkü ake, depolanan glikozun düzenleme yetisini bozan bir kimyasal madde içerir. Yani kısacası bu meyveyi olgunlaşmadan tüketirseniz vücudunuzun kan şekeri dengesi altüst olacaktır. Olgunlaşmadan tüketilen bu meyve birçok insanın canına mal olmuştur.

Muskat

muskat

Son dönemlerde mutfağın parlayan yıldızlarından biridir muskat. Özellikle et ve patates yemeklerine çok yakışır ve güzel bir aroma katar. Buraya kadar her şey çok güzel ve sorunsuz gitti değil mi :) Ancak muskatın aşırı tüketimi amfetamin etkisi göstererek halusinasyona sebep olur. Aynı zamanda ateş, mide bulantısı ve baş ağrısı da etkilerinden birkaçıdır.

Sannakji (Çiğ yavru ahtapot)

kore

Kore'ye özgü olan bu yemekte yavru ahtopotlar çiğ ve canlı bir şekilde tüketililir. Kıvrenmaya devam eden ahtapotun yenilirken boğaza yapışıp nefes kesme tehlikesi vardır. Bu sebeple iyice çiğnedemen yutulmamalıdır.

Acı kavun

acı kavun

Basur ve sinüzit gibi problemlere çare olduğu söylense de aslında oldukça tehlikeli bir bitkidir. Bünyede kalıcı hasar bırakabilir ve hatta ölüme kadar sürükleyebilir. Acı kavunun meyvesi olgublaştığında içindeki basınç 6 bara ulaşır. Tohumları saatte 36 km hızla fırlatan acı kavunun gözleri kör etme ihtimali çok yüksektir. Acı kavundan faydalanan ne kadar çoksa ölümden dönen kişi sayısı da o kadar fazladır. Bitki tüketildiğinde bünyeniz zarar görebilir ve zehirlenme yaşayabilirsniz. Kalıcı hasar bırakabilir. Kesinlikle tereddüte düşüp de faydalarından yararlanmaya çalışmayın.


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