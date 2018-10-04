Çok dikkat edin! Bu bitkiler ve gıdalar şifalı değil ölümcül

Düğün çiçeği Düğün çiçeği her ne kadar masum görünse de asalında en ölümcül özelliğe sahip bşir bitki türüdür ve her yerde karşımıza çıkabilir. Düğün çiçeğini az drenajlı çimenlik yerde görmek mümkün. Bu çiçek teninize teğdiğinde kırmızı küçük noktalar oluşturur çünkü çiçeğin sarı kısımları isiliklere neden olabilecek toksinleri yayar. Hayvanlar tarafından tüketildiğinde zehirleyebilir. İnsanların tükettiğinde ise organları ve sinir sistemini zehirler ve bunun sonucu ölümle sonuçlanabilir. Parklarda, bahçelerde ve ormanlık alanlarda özellikle çocuklarınızı düğün çiçeğinden koruyun. Adam ya da adem otu Doğada nadir olarak bulunur. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde görmek mümkündür. Adam bitkisi içindeki bileşenler, zehirli tenanları ve asitleri içerdiği için insan sağlığına zarar verebilir. Bitkiyi kopartırken yaralarsanız ortaya çıkan koku aracılığıyla salgılanan asit sizi zehirleyebilir. Örneğin adam otunun yaprağını kopardığınız an ortaya çıkan koku sizi hapşurtacaktır. Zehirli olan şey sadece adem otunun yaprakları değil meyveleridir aynı zamanda. Mart, nisan ayları aralığında çıkan kırmızı meyveler kesinlikle tüketilmemelidir, merakınızın kurbanı olmayın.

Yayla muzu Yayla muzunu biz de tüketiyoruz, ve bu zamana kadar hiçbir yan etkisini görmedik ancak bu dikkat etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Yayla muzunun bir diğer adı ışkındır. Bu bitkinin kırmızı etli sapları tüketilir genelde. Ancak zehirli kısmı yayla muzunun yapraklarındadır. Toplama aşamasında çok dikkatli olmak gerekir. Ake meyvesi Jamaika'nın yerel meyvesidir. Meyve olgunlaşmadan tüketildiğinde karaciğerde depolanan glikozun dengesini bozar çünkü ake, depolanan glikozun düzenleme yetisini bozan bir kimyasal madde içerir. Yani kısacası bu meyveyi olgunlaşmadan tüketirseniz vücudunuzun kan şekeri dengesi altüst olacaktır. Olgunlaşmadan tüketilen bu meyve birçok insanın canına mal olmuştur. Muskat Son dönemlerde mutfağın parlayan yıldızlarından biridir muskat. Özellikle et ve patates yemeklerine çok yakışır ve güzel bir aroma katar. Buraya kadar her şey çok güzel ve sorunsuz gitti değil mi :) Ancak muskatın aşırı tüketimi amfetamin etkisi göstererek halusinasyona sebep olur. Aynı zamanda ateş, mide bulantısı ve baş ağrısı da etkilerinden birkaçıdır.