Çok fazla tuz tükettiğinizin 7 işareti

Çok fazla tuz yediğinizde başınıza gelecek 7 şey;
Gün içinde ayaklarınız ve ayak bileklerinizin çevresinde şişkinlikler oluyor veya sabahları çok şiş gözlerle uyanıyorsanız muhtemelen gereğinden fazla tuz tüketiyorsunuzdur. Vücut, yüksek oranda tuz alımının bir sonucu olarak ekstra su tutmaya başlar. Buna da ödem adı verilir.
Tuzda buluna sodyum vücudunuzdaki sıvı dengesinin korunmasına yardımcı olur. Çok tuz tükettiğinizde vücut bunu sitemden atmak için çok sıvıya ihtiyaç duyar ki organlarınız ve kaslarınız sorunsuz çalışabilsin. Bu vücudunuzun sodyum-su oranını kurma şeklidir. Su içmek vücuttaki sorunları normale çevirmenin en iyi şeklidir.
Vücutta sodyum birikmesi, 2 nedenden ötürü idrara çıkma konusunda ciddi değişiklikler yaratır:
Bol miktarda tuz tüketmek, böbreklerin sodyumu dışarı atması için fazla çalışmasına neden olur. Bu genellikle şeffaf ya da açık görünen idrar sonucudur. Fazla sodyum tüketimi sonucu idrara sık çıkmak böbrek hastalığına neden olabilir.
Vücudunuzda çok fazla sodyum bulunması, çoğunlukla dehidrasyona neden olan sıvıların kaybına neden olabilir. Vücutta önemli su kaybı olduğunda , idrar çıkışınız azalır, koyu ve koyu sarı olur.
Çok fazla tuz alımı vücutta kalsiyum kaybına neden olabilir. Kemiklerin zayıf olması diş sorunlarına ve osteoporoz gelişimine kapı açar.
Doğru sodyum-potasyum dengesini korumak sağlığınız için çok önemlidir, çünkü bu kimyasal elementler kas kasılmasından sorumludur. Tuz alımını artırırsanız kaslarınızda kramp veya gerginlikle birlikte ağrı da hissedebilirsiniz.
Aşırı sodyum tüketimi kan hacmini artırır, böylece kan damarlarınızda daha fazla yer kaplar. Yüksek tansiyona (hipertansiyon) neden olur ve sonuç olarak ciddi baş ağrıları meydana gelebilir.
Yüksek tuz alımının neden olduğu hipertansiyon, beyninize giden arterlere zarar verebilir. Bu, açıkça düşünme yeteneğinizi etkileyebilir ve günlük işlere konsantre olmanızı zorlaştırabilir. Bunun yanı sıra sürekli dehidrasyon; zayıf hafızaya, yorgunluk hissine ve yavaş reaksiyon süresine neden olabilir.
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