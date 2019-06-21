Çok fazla tuz tükettiğinizin 7 işareti

Çok fazla tuz yediğinizde başınıza gelecek 7 şey;

Şişme

Gün içinde ayaklarınız ve ayak bileklerinizin çevresinde şişkinlikler oluyor veya sabahları çok şiş gözlerle uyanıyorsanız muhtemelen gereğinden fazla tuz tüketiyorsunuzdur. Vücut, yüksek oranda tuz alımının bir sonucu olarak ekstra su tutmaya başlar. Buna da ödem adı verilir.

Aşırı susuzluk hissi

Tuzda buluna sodyum vücudunuzdaki sıvı dengesinin korunmasına yardımcı olur. Çok tuz tükettiğinizde vücut bunu sitemden atmak için çok sıvıya ihtiyaç duyar ki organlarınız ve kaslarınız sorunsuz çalışabilsin. Bu vücudunuzun sodyum-su oranını kurma şeklidir. Su içmek vücuttaki sorunları normale çevirmenin en iyi şeklidir.

İdrardaki değişiklikler

Vücutta sodyum birikmesi, 2 nedenden ötürü idrara çıkma konusunda ciddi değişiklikler yaratır:

Bol miktarda tuz tüketmek, böbreklerin sodyumu dışarı atması için fazla çalışmasına neden olur. Bu genellikle şeffaf ya da açık görünen idrar sonucudur. Fazla sodyum tüketimi sonucu idrara sık çıkmak böbrek hastalığına neden olabilir.

Vücudunuzda çok fazla sodyum bulunması, çoğunlukla dehidrasyona neden olan sıvıların kaybına neden olabilir. Vücutta önemli su kaybı olduğunda , idrar çıkışınız azalır, koyu ve koyu sarı olur.