Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm neden yok? Star TV'den yayın akışı değişikliği

Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin yaralandığı patlama nedeniyle bazı kanallar yayın akışlarını değiştirdi.

Yapımcılığını BKM'nin, sunuculuğunu Eser Yenenler'in üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni bölümü, 13 Kasım Pazar akşamı ekrana gelmedi. Komedi programı Çok Güzel Hareketler 2'nin yerine Bay Com isimli yabancı film yayınlandı.

Çok Güzel Hareketler 2, Bartın'daki maden faciası nedeniyle yayınına ara vermişti. Programın yeni bölümü 20 Kasım Pazar 20.00'de Star'da seyirciyle buluşacak.



