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Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncusu Arif Güloğlu lenf kanserine yakalandı! BKM'den açıklama geldi

29.03.2021 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BKM Mutfak yapımı Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız isimlerinden Arif Güloğlu lenf kanserine yakalandı. BKM Mutfak tarafından yapılan açıklamada genç oyuncunun tedavisinin pozitif yönde devam ettiğini belirtildi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncusu Arif Güloğlu lenf kanserine yakalandı! BKM'den açıklama geldi

BKM Mutfak imzası taşıyan Çok Güzel Hareketler 2'nin 24 yaşındaki oyuncusu Arif Güloğlu'nun lenf kanserine yakalandığı iddiası doğrulandı.

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BKM Mutfak'tan Arif Güloğlu'nun durumuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Çok Güzel Hareketler 2 - Alt Yapı oyuncularımızdan sevgili Arif Güloğlu'na kısa bir süre önce "lenfoma" teşhisi konulduğu doğrudur.

Teşhisin hemen ardından tedavi süreci çok hızla başlamış ve süreç pozitif yönde devam etmektedir.

Oyuncumuzun eski sağlığına kavuşabilmesi için gerekli tüm süreçleri yakından takip ediyoruz."

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ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?

Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 1.73 boyunda, 69 kiloda olan Arif Güloğlu başak burcudur. Ankara’da çeşitli tiyatrolarda bir çok rol üstlendi ve buna İstanbul’da da devam etti. 19 yaşında İstanbul’a yerleşti. Eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı ve 2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.

Çok Güzel Hareketler 2 kadrosuna 'çırak' olarak katılan Arif Güloğlu, özellikle Ankara tiplemeleri ile biliniyor. Altyapı tarafından hazırlanan skeçlerin neredeyse tamamında rol alan Güloğlu, en dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Lenf kanseri Çok Güzel Hareketler 2
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
İnşallah atlatırsın delikanlı
bu illeten yakinimi kaybettim lenf yazısını okumam bile irkilmeme sebep oldu. Allah sifa versin
üzme bizi evlat.Seviyoruz seni.Allah şafi ismiyle şifalar versin inşallah.

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