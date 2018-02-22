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Çok Güzel Hareketler Bunlar geri dönüyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.02.2018 20:45 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) Genel Müdürü Zümrüt Arol Bekçe, Radyo Viva'da 'Adem Metan Show'un canlı yayın konuğu oldu. BKM Genel Müdürü Bekçe, Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın geri döneceğini duyurdu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar geri dönüyor

'ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR' GERİ DÖNÜYOR
Yılmaz Erdoğan'ın çok kitap okuduğunu ve yenilikleri yakından takip ettiğini söyleyen BKM Genel Müdürü Bekçe," Yeniliklere açık olan Yılmaz Erdoğan gündemi çok iyi takip ediyor ve analizler yapıyor. Biliyorsunuz Çok Güzel Hareket Bunlar yakında geliyor. Kendi bilgilerini de yeni oyuncu kadrosunda bulunan gençlere de aktarıyor" ifadesini kullandı.

YILMAZ ERDOĞAN YOUTUBER OLMAYA GELİYOR
Yılmaz Erdoğan, Münaşaka oyunu için çıktığı turne yolcuğunda 'Yol Güzel' ile turne öncesi ve sonrasını çekerek sevenleri ile paylaşıyor. Gençlere ulaşmak için önemli yer olduğunu ifade ettiğini paylaşan BKM Genel Müdürü Bekçe, Yılmaz'ın daha fazla sosyal medyada aktif olacağını dile getirdi.

BKM'nin artık kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu söyleyen Bekçe, "23 Yıldır BKM'deyim. BKM benim için aile gibi. BKM projelerine yoğun ilgi bizi çok mutlu ediyor. Seyircilerimize daha keyifli işler sunmak için uğraş veriyoruz. BKM olarak mekan sayımızı arttırma çalışmalarımız devam ediyor" ifadesini kullandı.

bkm

'GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK' BEYAZPERDEDE
Çouçukların yakından takip ettiği "Güldüy Güldüy Show Çocuk" ekibi ile sadece çocuklara özel film çektiklerini söyleyen Bekçe, "Bu sene 'Güldüy Güldüy Show Çocuk' çok iyi başarı gösterdi. Bizde onlara bu başarısından dolayı 'Bizim Köyün Şarkısı' sinema filmini yaptık. Çocuklar bu filmde kendilerinden bir parça görecek. Yeni filmimiz 'Bizim Köyün Şarkısı' 30 Mart'ta vizyonda olacak" dedi.

ÇOCUK OYUNCULARI İSTİHDAM ETMEK ZOR
Bekçe, "Çocukların bir iş yapma imkanı yok. Yavrularımız okula gidiyor. Onları istihtam etmek sınırlı. Okulları olduğundan programları dar. Bizim 'Güldüy Güldüy Show Çocuk' projemiz tiyatroda bir fikir olarak ortaya çıktı. Çocuklar için bir proje yapmak istedik. Çocuklar için konforlu bir ortam oluşturularak onları tiyatro ile buluşturduk. Seyirciden çok olumlu tepkiler alıncada ne kadar doğru karar verdiğimizi bir kez daha görmüş olduk" ifadesini kullandı.

BKM FİLM FESTİVALİ YAPMAYACAK
Film festivallerinin desteklenip, daha da geliştirilmesine dikkat çeken Bekçi, "BKM olarak biz mevcut film festivallerine destek vermeye devam eden taraf olacağız. Mevcut olan festivaller daha çok desteklenmeli ve dünya standartlarına getirilmeli" ifadesini kullandı.

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çok güzel hareketler bunlar BKM

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bir zamanlar çocuktuk güldük eğlendik. Sonra büyüdük sizinde ne olduğunuzu öğrendik. Sizde öğrenirsiniz milletin tepkisini başlayın bakalım eskisi gibi oluyor mu olmuyor mu görürüz.
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