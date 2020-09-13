Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Zeynep Koçak son haliyle şoke etti!

Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Büşra Pekin, Şahin Irmak ve İbrahim Büyükak'ın olduğu çok sayıda isim Çok Güzel Hareketler Bunlar programının sonrasında kendi yollarına giderek büyük başarılar elde etti. Bazı isimler ise yıllar içerisinde yaşadıkları değişimlerle gündeme gelmeyi başardı. Değişimiyle fark yaratan isimlerin başında ise Zeynep Koçak yer aldı.

Çok Güzel Hareket Bunlar programıyla tanınan oyuncu Zeynep Koçak bir dönem Oğuzhan Koç’la aşk yaşıyordu. İkilinin uzun süren ilişkilerini noktalandırmalarının ardından Zeynep Koçak magazin dünyasından elini eteğini çekmeyi seçti. Dizi ve film projelerinde yer almayan oyuncunun sosyal medya paylaşımları ise hayranlarını şaşırttı. Programdaki halinden eser kalmayan Koçak, kilo aldığını söyleyerek yeni imajını görücüye çıkarttı. BKM oyuncusu Zeynep’i görenler tanımakta zorluk çekti.

BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİ

Magazin kulislerinde evlenecekleri konuşulan Oğuzhan Koç ve Zeyenp Koçak ilişkisi sürpriz bir kararla noktalanmıştı. Müzik çalışmalarına devam eden Oğuzhan Koç’un aksine Zeynep Koçak gündemden uzaklaşmayı tercih etmişti. Koçak’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ortaya çıkması hayranlarını sevindirdi.