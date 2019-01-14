Çok Güzel Hareketler'in sempatik kızı bambaşka biri oldu! Tanımak imkansız

Başarılı oyuncunun son halini gören gözlerine inanamadı!

Zeynep Koçak bambaşka biri oldu

2008 yılında ilk kez Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve yayınlandığı her hafta açık ara reyting rekorları kıran eğlence programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ı hatırladınız mı? Birbirinden ünlü oyuncular için büyük fırsat olan programdan sıyrılan isimlerden biri de Zeynep Koçak oldu.

Yılmaz Erdoğan'ın yönetiminde oyuncuların kendi yazıp oynadığı oyunlar 4 sezon boyunca ekranlarda fırtına gibi esmiş ve oyuncuların performansı izleyiciden tam not almıştı. Sempatik tavırları ve kendi yazdığı skeçlerle o dönem adından çok söz ettiren Zeynep Koçak şimdi bambaşka biri oldu!

Şimdilerde özellikle sosyal medyada çok konuşulan isimlerden biri olan Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki değişimi yok artık dedirtti. Eski halinden eser kalmayan oyuncuya sık sık 'gerçekten bu sen misin' diye soran takipçileri Zeynep Koçak'ın son halini görünce gözlerine inanamadı.

2014 yılında biten programın ardından sinema filminde de rol alan Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki inanılmaz değişimi estetik mi yaptırdı sorularını akıllara getirdi.

Yüzünde hiç estetik olmadığını belirten Zeynep Koçak, son halini ve fit görüntüsünü spor ve sağlıklı beslenmeye borçluymuş.

SEVGİLİSİYLE BÖYLE YAKALANMIŞTI Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönen Zeynep Koçak, geçen haftalarda Asmalımescit’te Batuhan Begimgil ile görüntülenmişti. Flaşların patlamasıyla şaşkınlık yaşayan ikili, farklı yönlere doğru hareket etmeye başlamış ve dikkatleri üzerine çekmişlerdi.

Peki özel hayatının yanısıra oyunculuk alanında da kendini iyice geliştiren başarılı isim Zeynep Koçak kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? İşre merak edilenler...

Zeynep Koçak, 27 Ağustos 1983 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını da Ankara'da tamamladı. İlkokul ve lise eğitimini Ankara Ted Koleji'nde tamamlayan Koçak, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Hukuk öğrencisi olduğu dönemlerde sinema ile yakından ilgili olan Zeynep Koçak, bu süreçte kısa film ile klip yönetmenliği yaptı.

Kendisinin yazıp yönettiği Müdahale isimli kısa film birçok ünlü festivale katıldı ve ödül aldı. 2008 yılında başlayan BKM Mutfak ekibine katılan son üyelerden birisi oldu.

Neşeli Hayat ve Çok Filim Hareketler Bunlar adlı filmlerde yer aldı. Kral TV Video Müzik Ödüllerinde Oğuzhan Koç ile birlikte en iyi film müziği ödülünü aldı.

Birçok Vodafone reklamı yazıp oynadı. Beyaz Show'da Kelebeğin Mağdurları adlı skeçte oynadı. BKM Mutfak bünyesinde özel günlerde skeçler yazıp oynadı. Kendisinin yazıp yönettiği kısa animasyon filmi TikTak, 2015 Cannes Film Festivali'nde en iyi dallarda ödül aldı.