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Çok Güzel Hareketler oyuncusu Metin Pıhlıs baba oldu! "Ailemizin yeni çekik gözlü üyesi"

08.09.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok Güzel Hareketler 2 ile adını duyuran genç oyuncu Metin Pıhlıs baba oldu. 2019 yılında nikah masasına oturan Gamze Ergun ve Metin Pıhlıs çifti kızları 'Parla'yı kucaklarına aldı.

Ünlü oyuncu Metin Pıhlıs babalık sevinci yaşadı. Çok Güzel Hareketler 2 programıyla ünlenen Metin Pıhlıs, aşk yaşadığı Gamze Ergun ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini bebekle taçlandıran çift bugün anne-baba oldu. Metin Pıhlıs, sosyal medyada babalık sevincini paylaştı.

Çok Güzel Hareketler ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu 2019 yılında hayatını birleştirdiği Gamze Ergun ile ebeveyn olmanın mutluluğunu yaşadı.

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Çift, kızlarına 'Parla' ismini verdi. Metin Pıhlıs Instagram hesabında bebek sevincini yayınladı.

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Pıhlıs, paylaşımına, "Sevgili eşim Gamze Pıhlıs ile ortaklaşa yaptığımız, ailemizin yeni çekik gözlü üyesi Parla Pıhlıs aramızda. Hayatımıza hoş geldin Parla. Adın gibi hep Parla.

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Metin Pıhlıs'ın babalık sevinci paylaşımına tebrik yorumları yağdı. Bebekleri ile paylaşım yapan çiftin pozlarını beğenenler arasında, Zeynep Bastık, Danilo Zanna, Derya Uluğ, Berfu Yenenler, Murat Dalkılıç gibi isimler yer aldı.


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