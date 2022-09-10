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"Çok haksız ceza" dedi ve ağladı! İşte o anlar...

10.09.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü ile karşılaşan ve rakibini 3-2 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş'ta Josef de Souza karşılaşma esnasında sahaya giren taraftara müdahale etmesi sonrası kırmızı kart görmüş, Beşiktaş Kulübü kartın iptali gerekçesiyle Tahkim Kurulu'na başvurmuştu. İtiraza ret cevabı gelirken, Josef de Souza konuyla alakalı bir basın toplantısı düzenledi. Brezilyalı oyuncu toplantıda gözyaşlarına hakim olamadı. İşte detaylar...

Josef De Souza

Josef De Souza

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kart sonrası yapılan itirazın reddedilmesi ve cezasının onanması üzerine Vodafone Park'ta Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı ile bir basın toplantısı düzenledi. Verilen bu karara için haala şaşkın olduğunu söylerken, gözyaşlarına hakim olamadı.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

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Sözlerine "Çok zor ve uzun bir hafta yaşadım. 4 haftadır takımdan uzaktım. Geri dönmek için çok çalıştım." şeklinde başlayan Josef de Souza "Ankaragücü maçında takıma ve hakeme yardımcı oldum. O esnada normal davranmama rağmen 1 maç ceza aldım. Bunun için ciddi anlamda hayal kırıklığı yaşıyorum. Arkadaşlarımı korudum, hakeme yardımcı oldum. Sonunda çok haksız bir ceza aldım.Bu cezanın boyutu çok önemli değil. Ben 4-5 haftadır zaten takımdan uzağım. Niye böyle bir ceza verildiği asıl mesele." şeklinde konuştu.

"CEZAYI KABUL EDEMİYORUM"

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O ana dair "Ben orada yüzde yüz doğru bir reaksiyon gösterdim." diyen Brezilyalı, "TFF bana 5 maç da ceza verebilirdi. Böyle bir aksiyonun sonunda ceza verilmesini kabul edemiyorum. Hayal kırıklığına uğradım ve üzgünüm." ifadelerini kullandı. Kamuoyuna şunu sormak istiyorum diyen Josef, "Sahaya giren o kişi Cenk ya da Salih'i sakatlasaydı, elinde sahadakileri yaralayacak bir silah olsaydı, o hareket sebebiyle bana yine bir maç ceza verilecek miydi?" dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

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"Bu cezanın nasıl verildiğini ailemle sürekli konuşuyorum. Bunun adil olmadığı belli. Adil olmayan bir ceza aldım ve ailemle ben bu yaşanan olay yüzünden, verilen reaksiyon yüzünden bu tarz olaylar yüzünden güvensizlikler hissediyoruz. Ceza alması gereken kişiler ceza almadı. Rakibin aldığı ceza da ortada. Bu durum bir güvensizlik yaratıyor. Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bana her şeyimi veren bir ülke. Türk futbolseverleri çok seviyorum. Her şeyi içimden gelerek yaşıyorum. Bu olayın yaşanması, adaletsizlik yaşanması endişe ve üzüntü getirdi. Bu da çok insani.." sözleriyle konuşmalarını noktalayan Josef bu esnada gözyaşlarına hakim olamadı.


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