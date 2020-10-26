Çökertme kebabı nasıl yapılır? Çökertme kebabı tarifi nedir? Çökertme kebabı malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Çökertme Kebabı tarifi...

Türk mutfağının yöresel lezzetleri arasında çökertme kebabı hem pratik olması hem de tadıyla yiyenleri kendine hayran bırakıyor. Kırmızı et ve kibrit inceliğindeki patateslerin mükemmel uyumundan doğan lezzet sarımsaklı yoğurt, domates sosuyla birlikte servis ediliyor. Yarışmanın sıkı takipçileri bu benzersiz lezzetin tadına bakabilmek için çökertme kebabı tarifi detaylarına ilişkin araştırmalarını artırdı. Peki çökertme kebabı tarifi, malzemeleri nelerdir? Nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

ÇÖKERTME KEBABI MALZEMELERİ

Eti için;

250 gr jülyen kesilmiş et

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 diş sarımsak

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

Yoğurdu için;

4 dolu yemek kaşığı yoğurt

1 diş sarımsak

1 tutam tuz (yoğurt için)

Patetesi için;

3 adet orta boy patates

1 çay kaşığı tuz (patatesler için)

Sıvı yağ (kızartmak için)

Sosu için;

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet domates

1 yemek kaşığı tereyağı

1 Tutam tuz

1 tutam şeker

1 tutam kekik

1 tutam pul biber

ÇÖKERTME KEBABI NASIL YAPILIR?

Bodrum kebabı olarak da bilinen çökertme kebabının püf noktası etlerin pişkinlik derecesidir. Tuz, karabiber ve sıvı yağ ile marine edilen etlerin yumuşak olması çökertme kebabının en önemli özelliğidir. Bu nedenle çökertme kebabı yapımına etle başlanır. Etler harlı ateşte suyu salıp çekene kadar kavrulur. Suyunu çeken etlere sıvı yağ ve ezilmiş sarımsak eklenerek 1-2 tur daha çevrilir. Ardından su eklenir ve kapağı kapatılarak pişmeye bırakılır.

Patatesler kibrit inceliğinde hazırlanır. Tuz serpilip kızgın yağda kızartılır ve büyük servis tabağına alınır. Yoğurt, ezilmiş sarımsak ve bir tutam tuz bir kapta çırpılır ve patatesler üzerine gezdirilir.

Son olarak bir sos tenceresinde salça ve yağ çevrilip, rendelenmiş domates eklenir. Baharatları da eklendikten sonra bir taşım kaynatılır. Suyunu çeken etler kızarmaya başlayınca birkaç tur kavrulup altı kapatılır ve domates sosunun üzerine pişmiş etler konulur.