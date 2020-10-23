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Muzlu Alman pastası nasıl yapılır? Muzlu Alman pastası tarifi nedir? Muzlu Alman pastası malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta Alman pastası tarifi...

Seray Üstün Seray Üstün 23.10.2020 15:04 | Son Güncelleme:
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Muzlu Alman pastası nasıl yapılır? Muzlu Alman pastası tarifi nedir? Muzlu Alman pastası malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta Alman pastası tarifi...

Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında birbirinden lezzetli yemek tarifleri yapılmaya devam ediyor. 23 Ekim Cuma Perşembe günü yayınlanan 560. bölümde gelinler muzlu Alman pastası yaptı. Haftanın finalinde 5 altın bileziğe kavuşmak isteyen gelinler, dünya mutfağının en bilinen tatlılarından birine imza attı.

Almanya’dan çıkarak dünyaya yayılan bu benzersiz lezzet hem pratik olması hem de tadıyla yiyenleri kendisine hayran bırakıyor. Muzlu Alman pastası nasıl yapılır sorusu Gelinim Mutfakta izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Yarışmanın sıkı takipçileri bu benzersiz lezzetin tadına bakabilmek için Alman pastası tarifinin detaylarına ilişkin araştırmalarını artırdı. Peki Alman pastası tarifi, malzemeleri nelerdir? Nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

MUZLU ALMAN PASTASI MALZEMELERİ

Keki için;

  • 2 adet yumurta
  • 1,5 çay bardağı şeker
  • 1 çay bardağı süt
  • 3 çay bardağı un
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 paket kabartma tozu

Kreması için;

  • 500 ml süt
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 paket vanilya

Arası için;

  • 1 çorba kaşığı kayısı marmelatı
  • 1 çorba kaşığı sıcak su
  • 1 adet dilimlenmiş iri muz

MUZLU ALMAN PASTASI NASIL YAPILIR?

Muzlu Alman pastasının yapımına ilk olarak kekin hazırlanmasıyla başlanır. Muzlu Alman pastasının keki için derin bir karıştırma kabının içine 2 adet yumurta ile 1.5 çay bardağı şeker kar şeklini alana kadar çırpılır. Ardından içinde kekin kalan malzemeleri eklenir. Hamur yağlanmış tepsiye veya kalıba dökülür. Kek önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 20-25 dakika pişirilir. Kek piştikten sonra fırından çıkartılır ve soğumaya bırakılır.

Muzlu Alman pastası kekinin soğuması sırasında krema hazırlanır. Muzlu Alman pastası kreması için gerekli olan bütün malzemeler tencereye eklenir ve koyulaşana kadar pişirilir. Krema hazır olunca kek ortadan ikiye bölünür.

Kekin arası için kayısı marmelatı ve sıcak su karıştırılır. Her iki parçaya eşit şekilde sürülür. Keklerin arasında tüm krema dökülür ve eşit olarak yayılır. Kenarlarından yarım santim boşluk bırakılarak üzerine muzlar dizilir. Ardından pudra şekeri serpilerek servis edilir.

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