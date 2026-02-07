Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Süper Lig'de oynanan Karadeniz derbisinde sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Samsunspor'da sular durulmuyor. Maçın ardından kameraların karşısına geçen Başkan Yüksel Yıldırım, oynanan oyuna ve bazı futbolcuların tavırlarına adeta ateş püskürdü.

"BAZI FUTBOLCULAR DOYMUŞ, HAK ETMİYORLAR"

Yüksel Yıldırım, mağlubiyetin nedenini sahadaki ruhsuzluğa bağlayarak çok sert ifadeler kullandı. Bazı isimlerin Samsunspor ağırlığını kaldıramadığını belirten Yıldırım, şunları söyledi: "Bugün gördük ki bazı futbolcular doymuş, Samsunspor’da oynamayı hak etmiyorlar. Sahada mücadele etmeyen, bu formanın hakkını vermeyen kim varsa hesabını verecek. Hepsini göndereceğim"

"SEZON SONU YOLLARI AYIRACAĞIZ"

Başkan Yıldırım, neşteri vurmak için sezon sonunu işaret etti ve kadro dışı sinyali verdi: "Onlarla sezon sonunda yolları ayıracağız. Benim Samsun’a sözüm var. Bu takımı hak ettiği yere getirmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Kimsenin gözünün yaşına bakmam."

HOCAYLA ACİL ZİRVE

Teknik heyetle de bir görüşme yapacağını belirten Yüksel Yıldırım, gidişata el koyduğunu şu sözlerle duyurdu: "Bunu yerine getirmek için gerekeni yapacağım. Hocamla da konuşacağım. Bu gidişatı düzeltecek, takımı toparlayacak hamleleri yapacağız."