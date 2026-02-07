SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Samsunspor'da Trabzonspor karşısında alınan 3-0'lık ağır mağlubiyet Başkanı çileden çıkardı! Sahadaki futbola ve isteksizliğe isyan eden Yüksel Yıldırım, maç sonu kılıçları çekti. "Samsunspor formasını hak etmeyenler var" diyen Başkan, sezon sonu yapılacak büyük temizliği resmen duyurdu.

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"
Emre Şen

Süper Lig'de oynanan Karadeniz derbisinde sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Samsunspor'da sular durulmuyor. Maçın ardından kameraların karşısına geçen Başkan Yüksel Yıldırım, oynanan oyuna ve bazı futbolcuların tavırlarına adeta ateş püskürdü.

"BAZI FUTBOLCULAR DOYMUŞ, HAK ETMİYORLAR"

Samsun da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!" 1

Yüksel Yıldırım, mağlubiyetin nedenini sahadaki ruhsuzluğa bağlayarak çok sert ifadeler kullandı. Bazı isimlerin Samsunspor ağırlığını kaldıramadığını belirten Yıldırım, şunları söyledi: "Bugün gördük ki bazı futbolcular doymuş, Samsunspor’da oynamayı hak etmiyorlar. Sahada mücadele etmeyen, bu formanın hakkını vermeyen kim varsa hesabını verecek. Hepsini göndereceğim"

"SEZON SONU YOLLARI AYIRACAĞIZ"

Samsun da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!" 2

Başkan Yıldırım, neşteri vurmak için sezon sonunu işaret etti ve kadro dışı sinyali verdi: "Onlarla sezon sonunda yolları ayıracağız. Benim Samsun’a sözüm var. Bu takımı hak ettiği yere getirmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Kimsenin gözünün yaşına bakmam."

HOCAYLA ACİL ZİRVE

Samsun da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!" 3

Teknik heyetle de bir görüşme yapacağını belirten Yüksel Yıldırım, gidişata el koyduğunu şu sözlerle duyurdu: "Bunu yerine getirmek için gerekeni yapacağım. Hocamla da konuşacağım. Bu gidişatı düzeltecek, takımı toparlayacak hamleleri yapacağız."

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Samsunspor Samsunspor
0 - 3
Trabzonspor Trabzonspor

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arabistan'da yer yerinden oynadı! Cristiano Ronaldo'dan tarihi rest: "Taleplerim yapılmazsa ben yokum!"Arabistan'da yer yerinden oynadı! Cristiano Ronaldo'dan tarihi rest: "Taleplerim yapılmazsa ben yokum!"
Tedesco'dan çok özel itiraflar! Kerem Aktürkoğlu, Kante ve şampiyonluk sözleri: "Tarkan'ı otobüste açıyoruz, en sevdiğim şarkısı..."Tedesco'dan çok özel itiraflar! Kerem Aktürkoğlu, Kante ve şampiyonluk sözleri: "Tarkan'ı otobüste açıyoruz, en sevdiğim şarkısı..."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor Yüksel Yıldırım Spor Haberleri son dakika spor haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Icardi imzayı atıyor! Galatasaray'dan yeni sözleşme teklifi

Icardi imzayı atıyor! Galatasaray'dan yeni sözleşme teklifi

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.