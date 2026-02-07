Esra Erol Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'un programına katılarak tanınan Cemile hafızalara kazındı. Geçirdiği sinir krizleriyle ve tavırlarıyla adından söz ettiren Cemile Ramazan'la boşanıp kendi yoluna bakmıştı.

Esra Erol'un programına yıllar önce katılarak gündem olan Cemile son haliyle gündeme geldi.

Kaynanasıyla yüzleştiği anlarla viral olan Cemile zaman zaman Hayrettin'in programına çıkıyor. Değişimiyle şaşırtan Cemile başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi.

Özel hayatına dair "Evlenme teklif eden de oldu ama soğudum. Erkekler Allah'tan belasını istiyor. Erkeklere merhamet etmeyeceksin" diyen Cemile yine adından söz ettirdi.



Esra Erol ile tanınan Cemile TikTok'ta şarkı söylediği anlarla da gündeme geliyor. Sesiyle şaşırtan Cemile'ye yorumlar da geliyor. Kimi sesini beğenirken kimi "Bir sen eksiktin" yorumlarında bulunuyor.