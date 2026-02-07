MAGAZİN

Esra Erol Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'da programında kocasıyla ve kayınvalidesiyle yaşadığı sorunlarla dikkat çeken ve hareketleriyle bir süre sonra fenomen haline gelen Cemile, uzun zaman sonra ortaya çıktı. Cemile değişen imajıyla herkesi şaşırttı.

Esra Erol'un programına katılarak tanınan Cemile hafızalara kazındı. Geçirdiği sinir krizleriyle ve tavırlarıyla adından söz ettiren Cemile Ramazan'la boşanıp kendi yoluna bakmıştı.

Esra Erol'un programına yıllar önce katılarak gündem olan Cemile son haliyle gündeme geldi.

Kaynanasıyla yüzleştiği anlarla viral olan Cemile zaman zaman Hayrettin'in programına çıkıyor. Değişimiyle şaşırtan Cemile başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi.

Özel hayatına dair "Evlenme teklif eden de oldu ama soğudum. Erkekler Allah'tan belasını istiyor. Erkeklere merhamet etmeyeceksin" diyen Cemile yine adından söz ettirdi.

Esra Erol ile tanınan Cemile TikTok'ta şarkı söylediği anlarla da gündeme geliyor. Sesiyle şaşırtan Cemile'ye yorumlar da geliyor. Kimi sesini beğenirken kimi "Bir sen eksiktin" yorumlarında bulunuyor.

Esra Erol
