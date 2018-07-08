Colin Kazım Richards'ın Lobos BUAP ile anlaştığı iddia edildi

Colin Kazım Richards, Sheffield United'da top koşturduğu 2007 yılında Türk vatandaşlığına geçmiş ve aynı yaz Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Milli takımda tam 37 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Kazım, Ocak 2011'de Sarı Lacivertliler'den ayrılarak bonservissiz olarak Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. Ülkemizde Fener ve Cim Bom'un dışında Bursaspor'da da forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla ilgili Brezilya basınından bomba bir iddia geldi.
YENİ ROTA MEKSİKA!
Hâlihazırda Brezilya ligi ekiplerinden Corinthians'ta top koşturan golcü futbolcunun yeni durağının Meksika olacağı öne sürüldü. Takımıyla olan sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan milli futbolcunun Lobos BUAP takımıyla anlaştığı kaydedildi. (FANATİK)
Alex ikna etti, F.Bahçe'ye 'evet' dedi
Galatasaray'ın İsviçre kampı kadrosu açıklandı
Inter, Galatasaray futbolcu Serdar Aziz'e talip oldu
Fenerbahçe Ospina transferinde mutlu sona yakın
Aras Özbiliz Beşiktaş'tan ayrılıyor
Juventus Cristiano Ronaldo haberleri üzerine bir açıklama yayınladı!
PSG tarihe geçen transferi resmen açıkladı!
İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni evi
Beşiktaş, Enes Ünal'ın peşinde!
Jelena Karleusa hayvan hakları için soyundu!
Tanju Çolak Adana Demirspor'un Sportif Direktörü oldu!
UEFA yeni sezonla ilgili tarihi bir karara imza attı
Okuyucu Yorumları 0 yorum