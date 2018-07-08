SPOR

Colin Kazım Richards'ın Lobos BUAP ile anlaştığı iddia edildi

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 08.07.2018 13:19 | Son Güncelleme

Milli futbolcu Colin Kazım Richards'la ilgili Brezilya basınından bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. Buna göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncusu gelecek sezon Meksika liginde forma giyecek.

Colin Kazım Richards'ın Lobos BUAP ile anlaştığı iddia edildi

Colin Kazım Richards, Sheffield United'da top koşturduğu 2007 yılında Türk vatandaşlığına geçmiş ve aynı yaz Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Milli takımda tam 37 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Kazım, Ocak 2011'de Sarı Lacivertliler'den ayrılarak bonservissiz olarak Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. Ülkemizde Fener ve Cim Bom'un dışında Bursaspor'da da forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla ilgili Brezilya basınından bomba bir iddia geldi.

YENİ ROTA MEKSİKA!

Hâlihazırda Brezilya ligi ekiplerinden Corinthians'ta top koşturan golcü futbolcunun yeni durağının Meksika olacağı öne sürüldü. Takımıyla olan sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan milli futbolcunun Lobos BUAP takımıyla anlaştığı kaydedildi. (FANATİK)

PARTNEROna yakından bakınca... Görenler inanamıyor! Ona yakından bakınca... Görenler inanamıyor!
Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue'nin tutuklandığı iddia edildi!Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue'nin tutuklandığı iddia edildi!
UEFA yeni sezonla ilgili tarihi bir karara imza attıUEFA yeni sezonla ilgili tarihi bir karara imza attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
colin kazım richards Meksika Lobos BUAP

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

TRT spikeri Levent Özçelik'ten Rusya-Hırvatistan maçında 'gol' skandalı!

TRT spikeri Levent Özçelik'ten Rusya-Hırvatistan maçında 'gol' skandalı!

Süper Lig'de Vagner Love ve Burak Yılmaz takası

Süper Lig'de Vagner Love ve Burak Yılmaz takası

Babel'den Vida'nın golüyle ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu

Babel'den Vida'nın golüyle ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu

Muslera iki acı haberle maça çıkmış

Muslera iki acı haberle maça çıkmış

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Colin Kazım Richards'ın Lobos BUAP ile anlaştığı iddia edildi

Colin Kazım Richards'ın Lobos BUAP ile anlaştığı iddia edildi

Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue'nin tutuklandığı iddia edildi!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue'nin tutuklandığı iddia edildi!

UEFA yeni sezonla ilgili tarihi bir karara imza attı

UEFA yeni sezonla ilgili tarihi bir karara imza attı

Bursaspor'un transfer listesindeki Abel Hernandez Rusya'ya gidiyor

Bursaspor'un transfer listesindeki Abel Hernandez Rusya'ya gidiyor

Sporting Lizbon, 9 gün sonra Sinisa Mihajlovic ile yolları ayırdı

Sporting Lizbon, 9 gün sonra Sinisa Mihajlovic ile yolları ayırdı

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.