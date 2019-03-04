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Futbol tarihine geçen maç! -27 derecede...

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 04.03.2019 09:59 | Son Güncelleme

Futbolseverler, Colorado Rapids ile Portland Timbers arasında oynanan maçı konuşuyor. Amerika MLS Ligi'nde oynanan mücadele, dünya futbolunda eşi benzeri görülmemiş bir koşulda oynandı.

İşte tüm detaylar...

Colorado Rapids - Portland Timbers maçı -27 derecede oynandı!

Amerikan Futbol Ligi MLS'te dün tarihi bir maç oynandı. Colorado Rapids'in Portland Timbers'ı konuk ettiği mücadele, -27 derecede oynandı ve ortaya çok ilginç görüntüler çıktı.

Amerikan Futbol Ligi MLS'te dün tarihi bir maç oynandı. Colorado Rapids'in Portland Timbers'ı konuk ettiği mücadele, -27 derecede oynandı ve ortaya çok ilginç görüntüler çıktı.

MLS tarihinin en soğuk havasında oynanan mücadele 3-3'lük beraberlikle sona ererken, maçın skorundan çok, soğuk havanın oluşturduğu görüntüler konuşuldu.

MLS tarihinin en soğuk havasında oynanan mücadele 3-3'lük beraberlikle sona ererken, maçın skorundan çok, soğuk havanın oluşturduğu görüntüler konuşuldu.

Aşırı soğuk hava ve kar yağışı, futbolular tarafından pek umursanmazken, maçın hakeminin bu görüntüsü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve 'kardan adam' yorumları yapıldı.

Aşırı soğuk hava ve kar yağışı, futbolular tarafından pek umursanmazken, maçın hakeminin bu görüntüsü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve 'kardan adam' yorumları yapıldı.

Amerikan taraftarlar, Dick's Sporting Goods Park'ta oynanan karşılaşmaya 'Snow Clasico' ismini verdi.

Amerikan taraftarlar, Dick's Sporting Goods Park'ta oynanan karşılaşmaya 'Snow Clasico' ismini verdi.

İşte Colorado Rapids - Portland Timbers maçından çok özel kareler...

İşte Colorado Rapids - Portland Timbers maçından çok özel kareler...

Colorado Rapids - Portland Timbers maçı -27 derecede oynandı!

Colorado Rapids - Portland Timbers maçı -27 derecede oynandı!

Colorado Rapids - Portland Timbers maçı -27 derecede oynandı!

Colorado Rapids - Portland Timbers maçı -27 derecede oynandı!

Colorado Rapids - Portland Timbers maçı -27 derecede oynandı!

Colorado Rapids - Portland Timbers maçı -27 derecede oynandı!

Colorado Rapids - Portland Timbers maçı -27 derecede oynandı!

Colorado Rapids - Portland Timbers maçı -27 derecede oynandı!

Colorado Rapids - Portland Timbers maçı -27 derecede oynandı!

Colorado Rapids - Portland Timbers maçı -27 derecede oynandı!

Colorado Rapids - Portland Timbers maçı -27 derecede oynandı!

Colorado Rapids - Portland Timbers maçı -27 derecede oynandı!

Colorado Rapids - Portland Timbers maçı -27 derecede oynandı!

Colorado Rapids - Portland Timbers maçı -27 derecede oynandı!

Colorado Rapids - Portland Timbers maçı -27 derecede oynandı!

Colorado Rapids - Portland Timbers maçı -27 derecede oynandı!

Colorado Rapids - Portland Timbers maçı -27 derecede oynandı!

Colorado Rapids - Portland Timbers maçı -27 derecede oynandı!
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Anahtar Kelimeler:
Colorado Rapids Portland Timbers mls

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