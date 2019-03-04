Futbol tarihine geçen maç! -27 derecede...

Colorado Rapids - Portland Timbers maçı -27 derecede oynandı!
Amerikan Futbol Ligi MLS'te dün tarihi bir maç oynandı. Colorado Rapids'in Portland Timbers'ı konuk ettiği mücadele, -27 derecede oynandı ve ortaya çok ilginç görüntüler çıktı.
MLS tarihinin en soğuk havasında oynanan mücadele 3-3'lük beraberlikle sona ererken, maçın skorundan çok, soğuk havanın oluşturduğu görüntüler konuşuldu.
Aşırı soğuk hava ve kar yağışı, futbolular tarafından pek umursanmazken, maçın hakeminin bu görüntüsü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve 'kardan adam' yorumları yapıldı.
Amerikan taraftarlar, Dick's Sporting Goods Park'ta oynanan karşılaşmaya 'Snow Clasico' ismini verdi.
İşte Colorado Rapids - Portland Timbers maçından çok özel kareler...
Colorado Rapids - Portland Timbers maçı -27 derecede oynandı!
Colorado Rapids - Portland Timbers maçı -27 derecede oynandı!
Colorado Rapids - Portland Timbers maçı -27 derecede oynandı!
Colorado Rapids - Portland Timbers maçı -27 derecede oynandı!
Colorado Rapids - Portland Timbers maçı -27 derecede oynandı!
Colorado Rapids - Portland Timbers maçı -27 derecede oynandı!
Colorado Rapids - Portland Timbers maçı -27 derecede oynandı!
Colorado Rapids - Portland Timbers maçı -27 derecede oynandı!
Colorado Rapids - Portland Timbers maçı -27 derecede oynandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum