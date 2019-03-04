Futbol tarihine geçen maç! -27 derecede...

Amerikan Futbol Ligi MLS'te dün tarihi bir maç oynandı. Colorado Rapids'in Portland Timbers'ı konuk ettiği mücadele, -27 derecede oynandı ve ortaya çok ilginç görüntüler çıktı.

MLS tarihinin en soğuk havasında oynanan mücadele 3-3'lük beraberlikle sona ererken, maçın skorundan çok, soğuk havanın oluşturduğu görüntüler konuşuldu.