Çölün ortasında alevler içinde bir obruk: Cehennem kapısı 50 yıldır sönmedi

Türkmenistan'ın Karakum Çölü'nde bulunan Darvaza Krateri, yaklaşık 50 yılı aşkın süredir aralıksız yanmaya devam ediyor. Halk arasında "Cehennem Kapısı" olarak bilinen dev krater, Sovyetler Birliği döneminde yaşanan bir sondaj kazasının ardından oluştu.

Uzmanlar, kazanın ardından çevreye yayılan doğalgazın tehlike oluşturmaması için gazı ateşe verdi. Birkaç hafta içinde sönmesi beklenen alevler ise yer altındaki zengin doğalgaz rezervi nedeniyle bugüne kadar hiç sönmedi.

KRATERİN DİBİNE İNEN İLK KİŞİ OLDU

Darvaza Krateri, yalnızca turistlerin değil bilim insanlarının da ilgisini çekiyor. Kanadalı araştırmacı George Kourounis, 2013 yılında özel ısıya dayanıklı ekipmanlarla kraterin dibine inmeyi başaran ilk kişi oldu.

Yaklaşık 400 dereceyi bulan sıcaklıkta alınan toprak örnekleri üzerinde yapılan incelemelerde, ekstrem koşullara uyum sağlayan farklı bakteri türlerine rastlandı.

TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI HALİNE GELDİ

Gündüz saatlerinde sıradan bir çukur görünümünde olan Darvaza Krateri, hava karardıktan sonra yükselen alevleriyle etkileyici bir manzara sunuyor. Yüzlerce metre uzaklıktan görülebilen kızıl ışık, bölgeyi Türkmenistan'ın en dikkat çeken turistik noktalarından biri haline getirdi.

Kraterin çevresine yaklaşan ziyaretçiler ise yoğun sıcaklık ve gaz kokusu nedeniyle farklı bir atmosfer yaşadıklarını ifade ediyor.

KAPATILMASI İÇİN TALİMAT VERİLDİ

Türkmenistan yönetimi, yıllardır devam eden gaz kaybı ve çevresel etkiler nedeniyle kraterin kapatılması için çeşitli girişimlerde bulundu. Hem 2010 hem de 2022 yılında ateşin söndürülmesi ve gaz sızıntısının durdurulması yönünde çalışmalar başlatılması talimatı verildi.