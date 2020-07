Çölyak ve fenilketonüri hastalarına yardım

Akyurt Belediyesi, yıllardır süregelen çölyak ve fenilketonüri hastalarına gıda yardımı geleneğini bu yıl da bozmadı. Sağlıklı insanlardan farklı beslenmeleri gereken hastalar için özel üretilen besin ve gıdalar, Akyurt Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya devam ediyor.

Belirli aralıklarla yıl boyu dağıtım yaptıklarını belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, “Çocuk ve yetişkin olarak Akyurt’ta 34 çölyak, 3 de fenilketonüri nedeniyle normal beslenemeyen insanımız var. İhtiyaçlarını her bittiğinde yeniden karşılayarak ailelerimize yardımcı oluyoruz. 6 aylık gıdalarını 37 kişiye teslim ettik. Bittiğinde yeniden temin edeceğiz. İnsanımız bu hizmetimizden oldukça memnun. Çünkü bazı gıdalar marketlerde bulunamıyor, bulunabilenler de her insanımızın ulaşabileceği noktada olmayabiliyor. Bu nedenle çok çeşitli gıdalar bizim kolilerimiz içerisinde yer alıyor. Hastalıklar yaşam kalitesini düşürüyor. Canlarının istediği her şeyi yiyemeyen bu hastalarımız için özel üretilmiş farklı tatları da kullanabilmelerini sağlıyoruz. Sosyal Belediyeciliğin gereklerinden olan bu faaliyetimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.