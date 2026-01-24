Como, Torino'yu gol yağmuruna tuttu! Avrupa kupalarına göz kırptı!

Serie A'da haftanın maçı: Como 1907 - Torino 6-0

İtalya Serie A'da heyecan dorukta! 22. haftanın en dikkat çekici karşılaşmalarından biri olan Como 1907 - Torino mücadelesi, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Giuseppe Sinigaglia Stadı'nda oynanan maçta Como, rakibini 6-0 gibi net bir skorla mağlup ederek puanını 40'a yükseltti ve Avrupa kupalarına katılma umutlarını tazeledi. Maçın yıldızı, iki gol birden atan Anastasios Douvikas oldu. Yunan golcü, 8. ve 66. dakikalarda fileleri havalandırarak takımını galibiyete taşıyan isimlerin başında geldi. Douvikas'ın yanı sıra Martin Baturina (16'), Lucas Da Cunha (59' pen), Nicolas Kühn (70') ve Caqueret (76') da attıkları gollerle skora katkıda bulundular.

COMO FARKA KOŞTU!

Maça hızlı başlayan Como, ilk dakikalardan itibaren rakip kalede baskı kurdu. Anastasios Douvikas'ın erken golüyle öne geçen ev sahibi ekip, oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Orta sahada etkili paslaşmalarla rakip savunmayı zorlayan Como, Baturina'nın şık golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıda da Como'nun üstünlüğü devam etti. Lucas Da Cunha'nın penaltıdan attığı golle iyice rahatlayan ev sahibi ekip, Nicolas Kühn'ün golüyle skoru 5-0'a getirdi. 76'da maçın skorunu M.Caqueret belirledi. Maçın son bölümünde Torino, farkı azaltmak için ataklar yapsa da, Como savunması gole izin vermedi. Karşılaşma, Como'nun 6-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Torino için ise tam bir hayal kırıklığı oldu. Deplasmanda etkisiz bir oyun sergileyen Torino, rakip kaleye gitmekte zorlandı. Savunmada yapılan hatalar, Como'nun gollerine davetiye çıkardı. Teknik direktör Marco Baroni'nin taktiksel değişiklikleri de Torino'nun oyuna ortak olmasına yetmedi. Bu mağlubiyetle Torino, 23 puanda kaldı ve ligde 15. sıraya geriledi.

FABREGAS'DAN MAÇ SONU YORUM! "PERFORMANSLARINDAN MEMNUNUM..."

Como Teknik Direktörü Cesc Fàbregas, maç sonrası yaptığı açıklamada, oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getirdi. Fàbregas, "Bugün takım olarak çok iyi mücadele ettik. Oyuncularım, taktiksel olarak sahada her şeyi doğru yaptı. Bu galibiyet, Avrupa kupalarına katılma hedefimiz için çok önemliydi," dedi. Torino Teknik Direktörü Marco Baroni ise, mağlubiyetin sorumluluğunu üstlendi. Baroni, "Bugün sahada istediğimiz oyunu sergileyemedik. Savunmada ve hücumda hatalar yaptık. Bu mağlubiyetten ders çıkarıp, önümüzdeki maçlara hazırlanacağız," şeklinde konuştu. Maçın hakemi Ermanno Feliciani'nin yönetimi genel olarak başarılı bulundu. Feliciani, kritik pozisyonlarda doğru kararlar vererek, maçın adil bir şekilde sonuçlanmasını sağladı.

Como'nun bu galibiyeti, ligde dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Como, önümüzdeki haftalarda da aynı performansı sergileyerek hedefine ulaşmak istiyor. Torino ise bu mağlubiyetin etkisinden kurtulup, ligde daha iyi bir performans sergilemek için çalışacak. Serie A'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor.