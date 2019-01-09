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Comolli idmana geldi, Yanal drone ile izledi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.01.2019 15:15 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de antrenmanı sportif direktör Damien Comolli yakından takip etti. İdman boyunca futbolcuların çalışmaları drone ile kayıt altına alındı.

Comolli idmana geldi, Yanal drone ile izledi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasındaki antrenman tam takım olarak gerçekleştirildi. Yeni transfer Sadık Çiftpınar ilk kez basına açık gerçekleştirilen bir antrenmanda yer aldı.

COMOLLİ ANTRENMANDA

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de antrenmanı takip etti. İdman öncesinde sahaya gelen ve basın mensuplarıyla selamlaşan Comolli, sarı-lacivertli takımın idari menajeri Volkan Ballı ile saha kenarında bir süre konuştu. Sarı-lacivertli takımın sabah antrenmanı drone ile de takip edildi. İdman boyunca futbolcuların çalışmaları drone ile kayıt altına alındı.

Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan idman pas çalışması ile devam etti. Antrenman ilk 20 dakikadan sonra basına kapatıldı. Fenerbahçe, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

DRONE İLE TAKİP

Sarı-lacivertli takımın sabah antrenmanı drone ile de takip edildi. İdman boyunca futbolcuların çalışmaları drone ile kayıt altına alındı. Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan idman pas çalışması ile devam etti. Antrenman ilk 20 dakikadan sonra basına kapatıldı. Fenerbahçe, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

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