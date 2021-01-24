Conor McGregor ikinci rauntta nakavt oldu

UFC’nin Abu Dhabi’deki Yas Adası’nda düzenlenen Conor McGregor - Dustin Poirier maçı kısa sürdü. Dustin Poirier, Dubai'de gerçekleşen maçta Conor McGregor'u ikinci rauntta nakavkt ederek kazanan isim oldu. Dünyaca ünlü sporcu Conor McGregor, salondan koltuk değnekleri ile ayrıldı.

6 YIL SONRA RÖVANŞI ALDI

İkili arasında 6 yıl önce yapılan karşılaşmayı Conor McGregor, ilk rauntta Poirier'i nakavt ederek kazanmıştı. Bu maç öncesi de Conor McGregor, ''Poirier iyi bir dövüşçü ama benim seviyemde değil, onu yine saniyeler içinde nakavt edeceğim'' açıklamasında bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde emekliliğini açıklayan Khabib Nurmagomedov, mücadeleyi tribünden takip etti. Nurmagomedov, maçın ardından "Seni sen yapan, şampiyonluklara yardımcı olan takımını, ruhunu değiştirirsen, gerçeklikten uzaklaşırsan böyle olur" diyerek McGregor'a göndermede bulundu.





