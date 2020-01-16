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  4. Contemporary Istanbul'a Danışma Üst Kurulu

Contemporary Istanbul'a Danışma Üst Kurulu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 16.01.2020 17:12 | Son Güncelleme

Sanatsever iş insanlarını bir araya getiren Danışma Üst Kurulu, yılda en az 4 kez toplanacak - CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli: - "Daha güçlü ve daha büyük bir nitelikli güç birliğine ihtiyaç doğdu. Contemporary Istanbul için tüm yaptığımız planlamalarda markamızla birlikte İstanbul adına düşünüyor ve sonra harekete geçiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Contemporary Istanbul (CI), sanatsever iş insanlarını Danışma Üst Kurulu çatısı altında bir araya getirdi.

Sanat fuarı CI'ın 15'inci edisyonu hazırlıkları kapsamında, İstanbul'un kültür ve sanat gücünü dünyaya etkin ve vizyoner bir şekilde duyurabilmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik Sofa Otel'de yapıldı.

CI'dan yapılan açıklamaya göre toplantıda, önceki yılların özeti ve 15'inci yılın vizyonu bir sunumla anlatıldı.

Toplantıda konuşan CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, şunları kaydetti:

"2019'a kadar iç dinamiklerimizin gücüyle önemli bir noktaya geldik. Artık 'CI' ismi İstanbul ile anılan bir marka haline geldi. Dolayısıyla daha güçlü ve daha büyük bir nitelikli güç birliğine ihtiyaç doğdu. Contemporary Istanbul için tüm yaptığımız planlamalarda markamızla birlikte İstanbul adına düşünüyor ve sonra harekete geçiyoruz. İşte bu noktada markamızın hararetli savunuculara ihtiyacı var. Danışma Üst Kurulu bu amaca hizmet etmek için kuruldu."

CI ana sponsoru olan Akbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ise çağdaş sanatın Türkiye'deki gelişimine katkı sağlayan Contemporary Istanbul'u 14 yıldır desteklediklerini belirtti.

Dinçer, Danışma Üst Kurulu'nun hedeflerine ilişkin bilgi vererek, "Türkiye'de çağdaş sanatı geniş kitlelerle tanıştıran ve kültür sanat gündeminin üst sıralarına taşıyan Contemporary Istanbul, adı İstanbul ile anılan global düzeyde bir çağdaş sanat etkinliğine dönüştü ve bu süreçte ekonomik koşullardan etkilenmeden çalıştık." ifadelerini kullandı.

Kurulda Dinçer ve Ali Güreli'nin yanı sıra Arzuhan Doğan Yalçındağ, Rabia Bakıcı Güreli, Hasan Bülent Kahraman, Mehmet Ali Bakanay, Oktay Duran, Sarp Evliyagil, Şerif Kaynar, Ari Meşulam, Ömer Özyürek, Oğuz Satıcı, Murat Tabanlıoğlu, Hüsnü Güreli, Nezih Barut, Erol Tabanca, Cumhur Taşbaşı, Ahu Büyükkuşoğlu Serter ve Murat Özyeğin yer alıyor.

Önceden belirlenen bir takvimde yılda en az 4 kere buluşacak Danışma Üst Kuruluna Emin Mahir Balcıoğlu, Alp Üstüngör ve Ali Arıkan danışmanlık yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Güreli, Çi, Contemporary Istanbul, Danışma Üst Kurulu, Suzan Sabancı Dinçer,

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