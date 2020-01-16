Contemporary Istanbul'a Danışma Üst Kurulu

İSTANBUL (AA) - Contemporary Istanbul (CI), sanatsever iş insanlarını Danışma Üst Kurulu çatısı altında bir araya getirdi.

Sanat fuarı CI'ın 15'inci edisyonu hazırlıkları kapsamında, İstanbul'un kültür ve sanat gücünü dünyaya etkin ve vizyoner bir şekilde duyurabilmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik Sofa Otel'de yapıldı.

CI'dan yapılan açıklamaya göre toplantıda, önceki yılların özeti ve 15'inci yılın vizyonu bir sunumla anlatıldı.

Toplantıda konuşan CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, şunları kaydetti:

"2019'a kadar iç dinamiklerimizin gücüyle önemli bir noktaya geldik. Artık 'CI' ismi İstanbul ile anılan bir marka haline geldi. Dolayısıyla daha güçlü ve daha büyük bir nitelikli güç birliğine ihtiyaç doğdu. Contemporary Istanbul için tüm yaptığımız planlamalarda markamızla birlikte İstanbul adına düşünüyor ve sonra harekete geçiyoruz. İşte bu noktada markamızın hararetli savunuculara ihtiyacı var. Danışma Üst Kurulu bu amaca hizmet etmek için kuruldu."

CI ana sponsoru olan Akbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ise çağdaş sanatın Türkiye'deki gelişimine katkı sağlayan Contemporary Istanbul'u 14 yıldır desteklediklerini belirtti.