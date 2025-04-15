Bestemsu Özdemir'den estetik yanıtı: "Dişlerimi yaptırdım, o da dudağımı döndürdü"

İnci Taneleri'nin Semiramis'i Bestemsu Özdemir, Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu. Özdemir estetik yaptırdığına dair iddialara da nokta koydu.

Bestemsu Özdemir estetik iddialarına dair "Dişlerimi yaptırdım, şu dört dişimi o da dudağımı tabii ki döndürdü. Üst dudağım bir tek üst dudağım. Onu da bilerek döndürdüler ben istedim dişi yaparken dudağımı da döndürmüş oldu içeriden" dedi.

Bu operasyonu anlatan Özdemir "Dişi öne alarak yaptı aslında. Çok memnunum canlı gören herkes zaten bende estetik olmadığını anlıyor" dedi.

Bestemsu Özdemir, Ceyda Düvenci "Son fotoğraflarda farklısın" deyince ise şu yanıtı verdi:

"Onlar shop. Dergi çekimlerinde zaten başka biriyim. Başka bir efekt. Botokstan korkuyorum ben estetikli denilince çok yaraladı beni."

Bestemsu Özdemir "Yapan kimseyi eleştirmiyorum. Benim işim oyunculuk ve mimik ben bunları hareket ettiremeden oyunculuk yapamam. Ya ekrana kendime baktığımda şunların hepsini görüyor olmam lazım" dedi.