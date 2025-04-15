Şampiyonlar Ligi'nde skandal hata! Seremonide çaldıkları müzikle tarihe geçtiler

Son dakika spor haberleri: Aston Villa-PSG maçının seremonisinde Şampiyonlar Ligi marşı yerine Avrupa Ligi marşı çalındı. Seremoni boyunca hatanın farkına varamayan Aston Villa stat yönetimi, müziği sonuna kadar hiçbir şey olmamış gibi çaldı.
O anlarda Aston Villa futbolcuları gülmemek için kendini zor tutsa da bazı futbolcular kendine engel olamadı. Sosyal medyada kısa süre içinde gündem olan o anlar paylaşım rekoru kırdı.
Seremoninin ardından futbolcular yarı sahalarına geçtikleri anda stat yönetimi Şampiyonlar Ligi müziği çaldı.
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