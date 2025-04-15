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Şampiyonlar Ligi'nde skandal hata! Seremonide çaldıkları müzikle tarihe geçtiler

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.04.2025 22:33
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Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'nın PSG'yi ağırladığı çeyrek final mücadelesinde ilginç bir hata yapıldı. Maç öncesinde oyuncuların tribün selamlama esnasında Şampiyonlar Ligi müziği yerine UEFA Avrupa Ligi müziği çalındı. O anlarda Aston Villa futbolcuları kulaklarına inanamadı ve gülmemek için kendilerini zor tuttu.

Şampiyonlar Ligi'nde skandal hata! Seremonide çaldıkları müzikle tarihe geçtiler

Son dakika spor haberleri: Aston Villa-PSG maçının seremonisinde Şampiyonlar Ligi marşı yerine Avrupa Ligi marşı çalındı. Seremoni boyunca hatanın farkına varamayan Aston Villa stat yönetimi, müziği sonuna kadar hiçbir şey olmamış gibi çaldı.

FUTBOLCULARIN BAZILARI KENDİNİ TUTAMADI

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O anlarda Aston Villa futbolcuları gülmemek için kendini zor tutsa da bazı futbolcular kendine engel olamadı. Sosyal medyada kısa süre içinde gündem olan o anlar paylaşım rekoru kırdı.

FUTBOLCULAR DAĞILDIKTAN SONRA HATAYI FARK ETTİLER

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Seremoninin ardından futbolcular yarı sahalarına geçtikleri anda stat yönetimi Şampiyonlar Ligi müziği çaldı.

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