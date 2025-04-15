Şampiyonlar Ligi'nde skandal hata! Seremonide çaldıkları müzikle tarihe geçtiler

Son dakika spor haberleri: Aston Villa-PSG maçının seremonisinde Şampiyonlar Ligi marşı yerine Avrupa Ligi marşı çalındı. Seremoni boyunca hatanın farkına varamayan Aston Villa stat yönetimi, müziği sonuna kadar hiçbir şey olmamış gibi çaldı.

FUTBOLCULARIN BAZILARI KENDİNİ TUTAMADI

O anlarda Aston Villa futbolcuları gülmemek için kendini zor tutsa da bazı futbolcular kendine engel olamadı. Sosyal medyada kısa süre içinde gündem olan o anlar paylaşım rekoru kırdı.

FUTBOLCULAR DAĞILDIKTAN SONRA HATAYI FARK ETTİLER

Seremoninin ardından futbolcular yarı sahalarına geçtikleri anda stat yönetimi Şampiyonlar Ligi müziği çaldı.