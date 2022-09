Contemporary Istanbul'un 17. Edisyonu, 17 Eylül'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - Contemporary Istanbul'un (CI) 17. Edisyonu, 17-18 Eylül'de ön izleme, 19-22 Eylül'de genel ziyaretle dünyanın dört bir yanından sanatçılara ev sahipliği yapacak.

Contemporary Istanbul Vakfı tarafından düzenlenen etkinliğin basın toplantısı The Marmara Panorama Restaurant'ta düzenlendi.

Toplantıda konuşan CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, bu yıl fuardaki partnerlerle nitelikli eserleri ve isimleri bir araya getirdiklerini ifade ederek, "Geleceğin fuarlarının nasıl olması gerektiğine dair her yıl bazı yenilikler deniyoruz. Bu yıl da iş ortaklarımızla çok özel projeler çalışıldı. Etkisinin olacağını düşünüyorum." dedi.

Güreli, Contemporary Istanbul'un 17. edisyonunun ve takip eden diğer etkinliklerin içeriğinin ticari fuar alanı dışında da sergi ve sanatın çeşitli alanlarını kapsamasına önem verdiklerini söyleyerek, "Fuar, kar amacı gütmeyen projeleri bir arada sunarak yenilikleri ortaya koyarken, her zaman ana partnerimiz Akbank yanımızda. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye genelinde hızla gelişmekte olan çağdaş sanat girişimlerinin son yıllarda Anadolu'nun birçok şehrinde de etkisi hızla artıyor. Sanatın gelişmesi ve yayılması için başarılı çalışmalar yürütüyorlar." diye konuştu.

Bu yılki edisyon için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Güreli, "Dünyada eşi benzeri olmayan Haliç, yaşanmışlığı ile tarih, kültür-sanat ve mimarisiyle birlikte İstanbul'un merkezi olmaya aday. Contemporary Istanbul planlanan projeleri ile Haliç üzeri ve sahil boyunca kültür sanatı izleyiciyle buluşturmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç Orhonoğlu ise Akbank Sanat'ın büyük bir sorumluluk hissiyle yıllardır Türkiye'de kültür ve sanatın desteklenmesi için çalıştığına değinerek, "Akbank, 2006'dan bu yana dünyanın dört bir yanından sanatçı ve galerileri İstanbullularla buluşturan Contemporary'nin de destekçisi oldu. Ortaya koyduğumuz hedef doğrultusunda Contemporary Istanbul'un hem yurt içi hem de yurt dışında tanıtılması için geçen 17 yılda aralıksız çalıştık. Bu yıl 22 farklı ülkeden galerinin yer alacağı fuarın Türkiye'de yükselen farklı çağdaş girişimlerine de ev sahipliği yapacak olması çok sevindirici ve gurur verici." diye konuştu.

Akbank Sanat fuara, Hasan Bülent Kahraman'ın küratörlüğünde, sanatçı Clement Valla'nın "Başka Sesler Başka Odalar" isimli sergisi ile katılacak.

Haliç'te yer alan Tersane İstanbul'da gerçekleştirilecek fuar, 558 sanatçının 1476 eserini sanatseverlerle buluşturacak.

Toplam 22 ülkenin galerilerinin katılacağı fuarda, 193 Galeri, Hestia, Wadström Tönnheim, Marbella, Dedicace ve Mucciaccia Contemporary, ilk kez yer alacak.

Contemporary Istanbul aynı zamanda Türkiye'de farklı çağdaş sanat girişimleri Are Projects, İmalat-hane, Kvareli Foundation for Contemporary Art, Loading Art Space, Noks Art Space, OMM, Viable ve Video-Ist'e ev sahipliği yapacak.

Fuarın 17. yaşının dikkati çeken bölümleri arasında ikinci edisyonu ile "The Yard" sergisi, CI Dialogues by CIF, ileri dönüşüm temasıyla Contemporary Istanbul Vakfı -Artist in Residence Programı ve Jeff Koons'un BMW iş birliğindeki araba tasarımı bulunuyor.

The Yard heykel ve enstalasyonlardan oluşan açık alan sergisinde ise bu yıl Anke Eilergerhard, Ardan Özmenoğlu, Ayla Turan, Bedri Baykam, Can Yıldırım, Canan Tolon, Erdil Yaşaroğlu, Ergin Cavuşoğlu, Güvenç Özel, Halil Altındere, Isaac Chong Wai, Ingravi Desa, Itamar Gov, Kemal Tufan, Luis Cera, Martian Tabakov, Osman Dinç, Renee Levi, Sergen Şehitoğlu, Stijn Ank, Ayşe Erkmen, Uğur Cinel ve Vuslat'ın 22 farklı eseri sergilenecek.

- Fuara ücretsiz seferler

Anadolu ve Avrupa yakalarından Contemporary Istanbul tarafından ücretsiz gerçekleştirilecek iki ana sefer ile sanatseverler Tersane Istanbul'u ziyaret edebilecek. Ek olarak tüm Deniz Taksi duraklarından sanatseverler, 17-22 Eylül tarihleri arasında Tersane Istanbul'a ulaşabilecek.

Contemporary Istanbul Vakfı tarafından organize edilecek CI Dialogues programı ise bu yıl Contemporary Istanbul'un 2015-2016 yıllarında sanat direktörü olarak görev yapan Marc Olivier Wahler ile birlikte kurgulandı.

Konuşma programında "Bugünün ve Yarının Kurumsal ve Ticari Sanat Alanları" konulu galeri ve müze yöneticileri ile gerçekleşecek iki ayrı panel yer alacak.

Contemporary Istanbul Vakfı Artist in Residence adlı sanatçı misafir programında da bir araya gelen farklı prensiplerden 5 sanatçı seçtiği hurda ve atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor. Tosyalı Holding iş birliğinde gerçekleşen Artist in Residence programına katılan Chiara de Rocchi, Emrullah Örünklü, Koray Tokdemir, Nermin Ülker ve Songül Girgin İstanbul Maslak’ta programa özel kurulan stüdyoda ileri dönüşüm temasıyla mayıs ayında hurdalarla çalışmaya başladı.

Her sanatçının pratiğinden öne çıkan eserlerden oluşan seçki, 17-22 Eylül tarihleri arasında Contemporary Istanbul'da sergilenecek.

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW'nin partnerliğinde Contemporary Istanbul bu yıl dünyaca ünlü ABD'li heykeltıraş ve ressam Jeff Koons'un tasarımı "BMW M850"ye ev sahipliği yapıyor.

Qua Granite, fuarda bu sene İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerine özel Tersane Istanbul'da çağdaş sanat turu gerçekleştirecek.

Tersane Istanbul'un tarihi mimarisi ve çağdaş sanat ile buluşacak öğrenciler, katılımcı galeriler ve sanatçılarla tanışma imkanı bulacak.